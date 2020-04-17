Koronavirüs İsveç Prensesi Sofia gönüllü hemşire oluyor Koronavirüsle mücadeleye destek verecek
DÜNYA

İsveç Prensesi Sofia gönüllü hemşire oluyor: Koronavirüsle mücadeleye destek verecek

Üç günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, koronavirüsle mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacak. Prensesin hastalara doğrudan teması olmayacak. Daha çok mutfak, dezenfekte ve temizlik işlerine yardım edecek.

Haber Merkezi Diğer
Prenses Sofia bu hafta göreve başlayacak.
Prenses Sofia bu hafta göreve başlayacak.

İsveç Prenses Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde koronavirüsle mücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak. 80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede sağlık çalışanlarına destek olacak.

İş yükünü hafifletecek

Dailymail'in haberine göre; Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.

Hastalarla doğrudan teması olmayacak

Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Muhtar koronavirüslü hastaları gizledi

Muhtar koronavirüslü hastaları gizledi

Karantina kalksın diye tüm mahalleyi virüse teslim etti
YardımdaTürkiye farkı

Yardımda
Türkiye farkı

​Çin iki koli, Türkiye bir uçak dolusu yardım yolladı
Yemeklerde<br>mutlaka kullanın

Yemeklerde
mutlaka kullanın

​Koronavirüsü yenen başhekim önemli açıklamalar yaptı.
Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

'​Vefa Destek' gönüllüsü kapının eşiğinde Mumin Suresi'ni okudu...
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik<br>kriz çıkardı

Rumlara şirinlik
kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolar<br>Türkiye'de kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
'Korku' kelimesi <br>yetersiz kalır

'Korku' kelimesi
yetersiz kalır

​Fatih Terim tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.