İsveç Prensesi Sofia gönüllü hemşire oluyor: Koronavirüsle mücadeleye destek verecek

İsveç Prenses Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde koronavirüsle mücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak. 80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede sağlık çalışanlarına destek olacak.

İş yükünü hafifletecek

Dailymail'in haberine göre; Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.

Hastalarla doğrudan teması olmayacak

Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi.