İsveç'te halktan bağış toplanmaya başlandı

Koronavirüs tüm dünyanın ekonomisini sarstı ve refah seviyesi en yüksek ülkelerde bile yardım toplama kampanyaları başlatıldı. Kişi başına milli gelir sıralamasında ön sıralarda yer İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye koronavirüs ile mücadele çerçevesinde halktan bağış toplayacağını duyurdu. Yardım kampanyasına şirketlerin yanı sıra vatandaşlarında katılmasını isteyen belediye, buradan gelecek parayı koronavirüs hastalığı mücadelesinde kullanılacağını duyurdu.