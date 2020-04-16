Koronavirüs İsveçte halktan bağış toplanmaya başlandı
DÜNYA

İsveç'te halktan bağış toplanmaya başlandı

Refah seviyesi sıralamasında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan İsveç, koronavirüs ile mücadele kapsamında halktan yardım toplayacak. Ülkenin başkenti olan Stockholm'de belediye bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Stockholm Belediyesi, koronavirüs ile mücadele halktan bağış toplayacak.
Stockholm Belediyesi, koronavirüs ile mücadele halktan bağış toplayacak.

Koronavirüs tüm dünyanın ekonomisini sarstı ve refah seviyesi en yüksek ülkelerde bile yardım toplama kampanyaları başlatıldı. Kişi başına milli gelir sıralamasında ön sıralarda yer İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye koronavirüs ile mücadele çerçevesinde halktan bağış toplayacağını duyurdu. Yardım kampanyasına şirketlerin yanı sıra vatandaşlarında katılmasını isteyen belediye, buradan gelecek parayı koronavirüs hastalığı mücadelesinde kullanılacağını duyurdu.

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