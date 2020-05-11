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Koronavirüs İsveçten itiraf Yaşlılarımızı koruyamadık
DÜNYA

İsveç'ten itiraf: Yaşlılarımızı koruyamadık

İsveç'te koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yüzde 90'ının 70 yaş üzerinde olduğu ortaya çıktı. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren katıldığı bir televizyon programında "Yaşlılarımızı koruyamadık. Bu gerçekten ciddi ve bir bütün olarak toplum için bir başarısızlık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
İsveç'te ölenlerin yüzde 90'ı 70 yaşın üzerindeydi.
İsveç'te ölenlerin yüzde 90'ı 70 yaşın üzerindeydi.

İsveç koronavirüs salgının bakım evlerinde bulunan yaşlılara yardım götürülmediğini kabul etti.

İsveç sağlık kurulunun istatistiklerine göre ülkede 28 Nisan'a kadar ölen kişilerin %90'ı 70 yaşın üzerindeydi bu kişilerin neredeyse yarısı da bakımevlerinde hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren katıldığı bir televizyon programında "Yaşlılarımızı koruyamadık. Bu gerçekten ciddi ve bir bütün olarak toplum için bir başarısızlık. Bunu öğrenmek zorundayız, henüz bu salgınla bitirmedik." ifadelerini kullandı.

Diğer Avrupa şehirlerinin aksine İsveç'te virüse karşı sıkı tedbirler uygulanmadı. Bakımevlerinde çalışan personelin gittikleri başka yerlerden virüsü taşımış olabileceği konuşulruekn ülke genelinde 55 bakımevinde virüsün yayıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 26 bin olduğu ülkede 3 bin 225 kişi hayatını kaybetti.

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