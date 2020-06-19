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Koronavirüs İtalyada aralık ayına ait atık su örneklerinde Kovid-19 tespit edildi
DÜNYA

İtalya’da aralık ayına ait atık su örneklerinde Kovid-19 tespit edildi

İtalya’da Milano ve Torino şehirlerinde aralık 2019’a ait kanalizasyon sularında koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 34 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da toplam 238 bin 159 vaka tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İtalyan bilim adamları, aralık ayında iki şehirden gelen kanalizasyon suyunda salgına neden olan virüse rastlandığını duyurdu. Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS), Milano ve Torino’dan 18 aralıkta gelen atık su örneklerinin virüse ait izler taşıdığını açıkladı.

Ekim 2019 ile Şubat 2020 arasında toplanan 40 adet atık su örneğinin incelendiği araştırmada iki farklı inceleme metodunun uygulandığı ifade edildi. ISS Su Kalitesi Uzmanı Giuseppina La Rosa, Ekim ve Kasım aylarından alınan örneklerde virüse rastlanmadığını belirterek, "Araştırma, İtalya’da virüsün nasıl yayılmaya başladığını anlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Ancak bulguların, ülkede salgının yayılmasına yol açan ana iletim zincirine direkt etki ettiğinin ima edilmediği belirtildi. Rosa ayrıca, söz konusu tarihlerde virüs izleri tespit edilmesinin, Çin’in 31 Aralık’ta koronavirüsü duyurmasından önce Kovid-19’un dolaşıma girmiş olduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

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Ocak ayına ait örneklerde virüse rastlandığı aktarıldı

Bologna’dan gelen atık suda ise ocak ayına ait örneklerde virüse rastlandığı aktarıldı. İtalya’da ilk vaka 20 Şubat’ta tespit edilmişti. Araştırmaya göre, atık sularda virüsün ülkede ilk vakanın açıklanmasından iki ay önce var olduğu tespit edildi.

İtalya’nın bilinen ilk yerel Kovid-19 vakası, Lombardiya bölgesindeki Codogno kasabasındaydı. Karantinaya alınan bölge 21 Şubat’ta "kırmızı bölge" ilan edildi. Mart ayı başında ise ülke genelinde karantina ilan edilmişti. Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 34 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da toplam 238 bin 159 vaka tespit edildi.

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Fransa ve İspanya’da da araştırmalar yapıldı

Mayıs ayında Fransız bilim adamlarının örnekler üzerinde yaptığı testlere göre 27 Aralık’ta Paris yakınlarında pnömoni nedeniyle tedavi edilen şüpheli bir hastanın aslında koronavirüs taşıdığının belirlendiği ifade edildi. İspanya’da yapılan bir araştırmada ise, ilk yerel vakanın tespit edilmesinden yaklaşık 40 gün önce Barcelona’da Ocak ayı ortasına ait atık su örneğinde virüs izlerine rastlandığı ifade edildi.

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