Koronavirüs İtalyada aşamalı normale dönüş sinyali verildi, İranda alışveriş merkezleri ve pazarlar yeniden açıldı
DÜNYA

İtalya’da aşamalı normale dönüş sinyali verildi, İran'da alışveriş merkezleri ve pazarlar yeniden açıldı

Koronavirüsün ağır ekonomik krize sebep olduğu İtalya’da vaka ve ölümlerdeki düşüş normale dönüş arayışlarını hızlandırdı. Başbakan Conte, tedbirlerin 4 Mayıs’ta gevşetileceği sinyalini verdi. İran’da ise Tahran’daki tarihi Kapalıçarşı açılırken, iş yerleri de 18.00’e kadar açık olabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada 4,5 milyar insanın karantina şartları altında yaşamasını beraberinde getiren Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezlerinden biri olan İtalya'da aşamalı normale dönüş umudu yaşanıyor. Bu çerçevede İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede uygulamada olan kısıtlayıcı tedbirlerin, bu hafta içinde açıklayacağı detaylı bir plan dahilinde gevşetileceğini belirtti. Başbakan Giuseppe Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 10 Mart’tan bu yana yürürlükte olan kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs’ta gevşetileceği sinyalini verdi.

İlk yerleşik vakanın ortaya çıktığı 21 Şubat’tan bu yana Kovid-19 acil durumu içindeki İtalya’da şu ana kadar 181 bin 228 kişiye koronavirüs bulaşırken, 24 bin 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

VİRÜSLE BİRLİKTE YAŞAM

Conte, daha önce "Virüsle yaşayacağımız dönem" olarak nitelendirdiği 2. aşama için hükümetin, uzmanlarla geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Bu hafta sona ermeden size 2. aşamaya yönelik detaylı programı açıklamayı umuyorum. Makul bir tahmin olarak 4 Mayıs’tan itibaren yeni planı uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı. Çok sayıda vatandaşın mevcut sıkı tedbirlerden bunaldığını ve gevşetme ya da bunların topyekun kaldırılmasını istediğini dile getiren Conte, içinde bulundukları durumda ihtiyatlı olmayı bırakamayacaklarını söyledi.

SALGINDA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Kuzeydeki bölge yönetimlerinden ve iş dünyasından gelen "ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlamasına" ilişkin taleplere de değinen Conte, "Üretim sisteminin etkinliğini koruma hedefine de duyarsız değiliz. Şu aşamada böyle genel bir açılış kararı sorumsuzca olur. Genel bir açılış, bulaşma eğrisinin kontrolsüz şekilde yükselmesine ve şu ana kadar yaptığımız tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir." sözleriyle salgında ikinci dalga endişesini dile getirdi.

BİRLİK MESAJI

Giuseppe Conte

Başbakan Conte, 2. aşamaya geçiş kararını hükümetin, ülkenin kuzeyinden güneyine ve adalara kadar bütününün çıkarı olacak şekilde alacağını ifade ederek "Hiçbir zaman bölünmeye izin vermeyeceğim. Birlikte hareket etmeli, birliktelik ruhunu yüksek tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İran’da önlemlere paydos

Fotoğraf: Arşiv
  • Dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da hükümet, salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin ‘orta derecede risk oluşturan’ kısmını kaldırdı. Bu kapsamda sağlık otoritelerinin “ikinci dalga gelebilir” yönündeki tüm uyarılarına rağmen alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar yeniden açıldı. Sabah saatlerinde Tahran’daki tarihi Kapalıçarşı açılırken iş yeri sahiplerine akşam saat 6’ya kadar çalışma izni verildi. Ayrıca şehirler arası yolculuklar da serbest bırakıldı. Ancak restoran, kafe ve spor salonları gibi yakın mesafeli alanlar hala kapalı tutuluyor. Yasağın kaldırılmasının ardından başkent Tahran başta olmak üzere büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu yeniden başladı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 297’ye yükselirken, vaka sayısı 84 bin 802 olarak açıklandı.

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