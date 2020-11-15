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Koronavirüs İtalyada bilanço ağırlaşıyor Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti
DÜNYA

İtalya'da bilanço ağırlaşıyor: Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısı açıklandı

İtalya'da bilanço ağırlaşıyor: Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 45 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi. Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine üç aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisiyle mücadele etme kararı alan İtalyan hükümeti, artan vakalar itibariyle Toskana ve Campania bölgelerini de bugünden itibaren yüksek riskli kırmızı kategoriye aldı. Böylece ülkede kırmızı kategoriye alınan bölge sayısı 7'ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 979 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 178 bin 529 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 712 bin 490'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 442'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 546 artarak, 45 bin 229'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 376 artışla 420 bin 810 oldu.

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Roma ve Torino'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine üç aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisiyle mücadele etme kararı alan İtalyan hükümeti, artan vakalar itibariyle Toskana ve Campania bölgelerini de bugünden itibaren yüksek riskli kırmızı kategoriye aldı. Böylece ülkede kırmızı kategoriye alınan bölge sayısı 7'ye çıktı.

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de risk seviyesi, turuncu ile orta-yüksek kategoriye yükseltildi. Ülkede turuncu kategorideki bölge sayısı da 9'a yükseldi.

Halihazırda 5 bölge ise orta-riskli sarı kategoride yer alıyor.

Kırmızı ve turuncu kategorilerde iş, sağlık ve acil durum dışında şehirler arası ve bölgeler arası seyahat yasak, restoran ve bar-kafeler de sadece paket servis yapabiliyor. Sarı bölgelerde ise gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, restoran, bar-kafelerin 18.00'e kadar hizmet etmesine izin veriliyor.

Öte yandan, başkent Roma'da yaklaşık 300 kişi, şehir merkezindeki Venedik meydanında toplanarak, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek istedi. İzinsiz protestoya emniyet güçleri müdahale etti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, izinsiz gösterilerini sürdürmek isteyen bazı protestocuların gözaltına alındıkları bildirildi.

Benzer şekilde, kuzeydeki Torino kentindeki Castello meydanında yapılan Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, maske takmayan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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