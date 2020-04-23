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Koronavirüs İtalyada genç çift 25 gününü koronavirüsten habersiz okyanusta geçirdi Karaya ayak basınca şoke oldular
DÜNYA

İtalya'da genç çift 25 gününü koronavirüsten habersiz okyanusta geçirdi: Karaya ayak basınca şoke oldular

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti ve Ryan Osborne çifti , koronavirüs henüz dünya geneline yayılmamışken ,Şubat ayında yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayip’lere doğru yol aldı. Okyanusta geçen 25 gün boyunca dış dünya ile bağı koparan çift, Mart ayı ortasında Guadeloupe adasına ayak bastığı an koronavirüs salgınını öğrenince şoke oldu.

Haber Merkezi DHA
Elena Manighetti (32) ve Ryan Osborne (33) çifti.
Elena Manighetti (32) ve Ryan Osborne (33) çifti.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti (32) ve Ryan Osborne (33) çifti , koronavirüs henüz dünya geneline yayılmamışken ,Şubat ayında yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayip’lere doğru yol aldı.Okyanusta geçen 25 gün boyunca dış dünya ile bağı koparan çift, Atlantik Okyanusu'nun ortasındayken, telefon sinyali aldıkları küçük bir anda bazı Karayip adalarının koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattıklarını öğrendi. Adaların kapanma nedenini öğrendiği sırada koronavirüsten haberdar olan çift hayatının şokunu yaşadı.


25 GÜN BOYUNCA OKYANUSUN ORTASINDA YAŞADILAR

Koronavirüs salgını başladığı sırada günlerinin çoğunu okyanusta geçiren çift, internet eşirimi sınırlı olduğu gerekçesiyle salgından haberdar olamadı. Kanarya adalarında başlayan ve Karayip'te devam eden çiftin tur serüveni Mart ayı ortasında Guadeloupe adasına ayak bastıkları sırada adanın salgın nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen Elena, "İtalya vatandaşıyım.Aylardır İtalya'ya gitmemiş olmama rağmen bize giriş talebimizi reddettiklerini söylediler"dedi. GPS sinyali ile teknelerini takip eden çift bu sayede seyahat tarihlerini kanıtlayabilirken, çiftin denizde 25 gün boyunca habersiz şekilde tecrit içinde oldukları ortaya çıktı.


YILLARDIR TANIDIĞIMIZ İNSANLAR ÖLDÜ

Şubat ayında Çin'de bir virüs salgını olduğunu ancak dünyaya yayıldığını bilmediklerini ifade eden Elena "Ancak 25 gün sonra Karayipler'e vardığımızda anladık neler olduğunu’ dedi. Eşi Ryan ise “Vardığımızda bunun bitmediğini ve tüm dünyaya bulaştığını fark ettik” diye ekledi. Salgında en çok etkilenen ülkelerin İtalya olduğunu gözyalşları içierisinde öğrenen Elena, yaşadığı duygu dolu anları şu sözlerle anlattı: "Memleketim, dünyanın en kötü etkilenen yerlerinden biri olan İtalya'nın Lombardiya bölgesinde. Ryan ve ben, adaya yerleşene ve babamı aramayı başarana kadar ailemizi nasıl etkilediğini fark etmemiştik. Bu zor bir sohbetti. Babam ,bana panik yapmamamı söyledi ama memleketimden bir fotoğraf gönderdikten sonra durumun ciddiyetinin farkına vardım ve şok oldum. Ailem güvende ve altı haftadan fazla bir süredir kilit altında, ancak yıllardır tanıdığımız insanlar öldü"


HERŞEY BELİRSİZ GÖRÜNÜYOR

Adada ne kadar kalabileceklerini bilemeyen çift, şu anda Saint Vincent, Bequia'da güvende oldukları öğrenildi. 25 günlük okyanus turunun ardından Saint Vincent adasında mahsur kalan çift , “Heryer koronavirüsten dolayı kapalı olduğu için Saint Vincent'den şimdilik ayrılmak istemiyoruz. Kasırga mevsimi ve koronavirüs yüzünden arada sıkıştık. Şimdilik herşey belirsiz görünüyor’ dedi.

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