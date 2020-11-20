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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Ölü ve vaka sayısı açıklandı

İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 699 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısıson 24 saatte 699 artarak, 48 bin 569'a yükseldi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık değerlendirme toplantısında, virüs bulaşma kat sayısı Rt'nin pek çok bölgede düşüşte olduğuna işaret etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 242 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 345 bin 767 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 777 bin 176'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 748'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 699 artarak, 48 bin 569'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 35 artarak, 520 bin 22 oldu.

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"Vaka artışında yavaşlama var"

  • İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık değerlendirme toplantısında, virüs bulaşma kat sayısı Rt'nin pek çok bölgede düşüşte olduğuna işaret ederek, "Son günlerde vaka sayısı daha düz bir eğri çizmeye başladı. Bu da vaka artışının yavaşladığını gösteriyor." dedi.
  • "Avrupa Birliği’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi" isimli internet seminerine katılan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da son günlerde kaydettikleri sayıların, aldıkları tedbirler dolayısıyla olduğunu belirtti.
  • İtalyan basınında çıkan haberlerde de vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak yaklaşan Noel Bayramı'nda kısmi bir yeniden açılmanın hükümet tarafından değerlendirildiği, ancak doktorların buna mesafeli yaklaştığı kaydedildi.

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