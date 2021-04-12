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Koronavirüs İtalyada koronavirüs bilançosu Son 24 saatte 358 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 358 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 358 artarak 114 bin 612 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 10 artışla 3 milyon 140 bin 565'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
İtalyada koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 358 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 635 testte 9 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 779 bin 594’e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 524 bin 417'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 358 artarak, 114 bin 612'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 10 artışla 3 milyon 140 bin 565'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 13 milyon 125 bin 458 oldu. Aşılananların 3 milyon 952 bin 644'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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