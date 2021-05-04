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Koronavirüs İtalyada koronavirüs bilançosu Son 24 saatte 9 bin 116 yeni vaka tespit edildi
DÜNYA

İtalya’da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 9 bin 116 yeni vaka tespit edildi

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 9 bin 116 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 59 bin 821’e yükseldi. İtalya’da bugüne kadar 21 milyon 161 bin 899 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 379 bin 737 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Haber Merkezi İHA
İtalya’da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 9 bin 116 yeni vaka tespit edildi
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İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin 506 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 116 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 59 bin 821’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 305 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 738’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 477 kişinin iyileştiğini ve aktif kovid-19 hasta sayısının 413 bin 889 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 2 bin 423’e geriledi.

21 milyon kişi aşılandı

İtalya’da bugüne kadar 21 milyon 161 bin 899 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 379 bin 737 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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