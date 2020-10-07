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İtalya'da koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı

İtalya'da koronavirüs salgınında vakalar yükseliyor: OHAL uzatıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 678 yeni vaka kaydedildi. Günlük vaka sayısında ağustostan bu yana en yüksek artış yaşandı. Salgına yönelik OHAL durumu ise 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 678 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük vaka sayısı, hem ağustostan beri yükseliş trendindeki günlük yeni vaka eğrisinin şu ana kadar ulaştığı en yüksek seviye hem de 24 Nisan'dan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

Salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 333 bin 940 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 62 bin 576’ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 18 artarak 337'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 36 bin 61'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1204 artarak 235 bin 303 oldu.

DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün sona eren, DSÖ Yönetim Kurulu'nun Kovid-19 ile mücadele özel oturumunda konuştu.
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(Kovid-19 için) aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz. diyen Ghebreyesus, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.
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Ghebreyesus, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.
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Her konuşmasında olduğu gibi yine küresel dayanışma çağrısında bulunan Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.
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DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.
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DSÖ koronavirüs aşısı için tarih verdi
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını ile ilgili DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Genel Direktör Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için tarih verdi. Bütün dünyanın cevabını beklediği koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak sorusu için verilen tarih ve açıklamanın detayları şöyle:



İtalya'da OHAL uzatıldı

İtalya'da Bakanlar Kurulu, 15 Ekim'de sona erecek salgına yönelik OHAL’in 31 Ocak 2021’e kadar uzatılmasını kabul etti.

Başbakanlığın, parlamentoya sunduğu OHAL’in 31 Ocak 2021’e kadar uzatılması ve yeni tedbirlere ilişkin yasal düzenlemeler de parlamentonun onayını aldı.

Bu arada, OHAL’in uzatılmasıyla beraber yeni tedbirler ve cezai yaptırımların da yürürlüğe girmesi parlamentoda kabul edildi. Buna göre, ülke genelinde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, bu kurala uymayanlara 400 ile 1000 avro arasında para cezası uygulanacağı belirtildi.

Tedbirler çerçevesinde İtalya, Büyük Britanya, Hollanda ve Belçika'dan gelenlere de test yaptırma zorunluluğu getirdi.

Öte yandan, hükümet, virüsün yayılımını kontrol etmek amaçlı geliştirilen "Immuni" adı verilen temas takip uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmaya ağırlık verecek. Şu ana kadar 6,5 milyonu aşkın kişi tarafından indirilen temas takip uygulaması, bazı kesimlerce özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tepki çekiyordu.

DSÖ: Koronavirüs aşısı, ülkelere 2021'in ortasında dağıtılmaya başlanacak
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