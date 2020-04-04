İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bini geçti

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Giresun'da koronavirüse karşı seferberlik ilan edildi

Tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı önlem ve tedbirler alınırken Giresun Belediyesi de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu alanların hepsi dezenfekte edilerek 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talep etmeleri halinde alış verişleri yapılarak adreslerine teslim ediliyor. Belediyenin kiracısı durumunda olan esnafların kira ödemeleri 3 ay boyunca ertelenerek adeta şehirde bir seferberlik ilan edildi.