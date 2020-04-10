İtalya'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerinin süresi uzatıldı

Başbakan Giuseppe Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır devam eden Kovid-19 acil durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleriyle ilgili konuşan Conte, "Tedbirler, meyvesini veriyor. Kısıtlayıcı tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıyoruz. Bu zor bir karar ancak gerekli. Burada tüm siyasi sorumluluğu üstleniyorum. Şimdi vazgeçersek elde ettiğimiz bütün olumlu sonuçları kaybederiz ve başa dönme riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 28 NATO'nun Süratli Hava İntikali girişimi sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında müttefiklerin birbirine yardım göndermesinin kolaylaştırıldığı belirtildi. NATO'nun, Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahından (SHAPE) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütüyle (Eurocontrol) iş birliği yapılarak askeri uçuşların tek sefer numarası kullanmaya başladığı aktarıldı. Bugün Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçağın, ilk kez söz konusu tek sefer numarasını kullandığına dikkat çekilen açıklamada, Bu uygulama NATO askeri güçlerinin hayat kurtarıcı tıbbi malzeme nakliyatını kolaylaştırıyor. ifadesine yer verildi. Açıklamada, uygulamanın Kuzey Atlantik Konseyi'nin onayıyla süreçleri de kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının İngiltere'ye ulaşmasının ardından İngiliz yetkililerden teşekkür yağdı. İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. sözleri yer aldı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. Koronavirüs salgınından etkilenen ancak tıbbi malzeme konusunda yetersiz olan birçok ülkeye yardımını esirgemeyen Türkiye, son olarak İngiltere'ye el uzattı. NATO tarihinde bir ilki gerçekleşti: Türkiye ilk kez kullandı NATO'nun Süratli Hava İntikali girişimi sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında müttefiklerin birbirine yardım göndermesinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Bugün Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçak, NATO içinde bir ilke imza attı. BiP'te paylaş

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"2. aşamaya geçiş için çalışmalar çoktan başladı"

Conte, 3 Mayıs’tan sonra ihtiyatlı biçimde kademeli açılış yapmayı ümit ettiğini dile getirirken, kademeli açılış olarak daha önce tanımladığı "2. aşama"ya geçiş için çalışmaların çoktan başladığını aktardı.

İkinci aşamaya yönelik uzman bir ekip ve iş yerlerindeki güvenlik protokolü gibi detayların belirleneceği detaylı programlamanın gerektiğini anlatan Conte, "Eğer 3 Mayıs'tan önce koşullar oluşursa, buna göre harekete geçeceğimize söz veriyorum." dedi.

Conte, alışveriş, iş ya da sağlık gibi geçerli bir neden olmadan evden ayrılmanın yasak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Virüsün yeniden yayılmamasına izin veremeyiz." diyen Conte, Hristiyan aleminin bu hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu dolayısıyla virüsün yayılmaması konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Conte, 14 Nisan’dan itibaren kırtasiye, kitapçılar, bebek ürünleri satan mağazalar ile ormancılık ve tarımla alakalı ürünler satan dükkanların açılmasına izin vereceklerini bildirdi.

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KORONAVİRÜS DSÖ'den Türkiye ve Erdoğan'a koronavirüs teşekkürü: Salgınla mücadelemiz örnek oldu

AB'ye "Korona tahvil" konusunda uyarı

Başbakan Conte, İtalya ile bazı AB üyesi ülkelerle aralarında anlaşmazlığa yol açan Kovid-19’un ülke ekonomilerindeki etkileriyle mücadele yöntemine ilişkin fikir ayrılığına da değindi.

Kovid-19’un ekonomik etkisiyle mücadele etmede ortak tahvil (korona tahvil) çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu belirten Conte, bazı üye ülkelerin savunduğu Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizmasından (ESM) kaynak ayrılmasına karşı olduğunu yineledi.

Conte, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa, barış dönemi boyunca hiç karşılaşmadığı bir krizle yüzleşiyor. Avrupa'nın bu kriz cevaba eurobondlarla (korona tahvil) olmalı. Kurtarma paketi eurobondlarla finanse edilmeli. İtalya, ESM’yi bu krize uygun cevap olarak görmüyor. Bunu tüm mevkidaşlarıma da söyledim. Bizim verdiğimiz mücadele, bütün Avrupa’yı ilgilendiriyor. Yeni mali araçlar için mücadelemizi sürdüreceğiz."

AB ülkelerinin dün akşam video-konferans yöntemiyle yaptığı Avro Grubu toplantısına da değinen Conte, toplantıda anlaşmaya varılan Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik paketini yeterli bulmadığını söyledi.

Conte, eurobond konusundaki mücadelesini AB Konseyi'nde de sürdüreceğine işaret ederek, virüsle mücadelede uygun araçlar devreye sokulmadan hiçbir şeye imza atmayacağını bildirdi.

İtalya, Fransa ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu. Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

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