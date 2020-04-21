İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bini aştı

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre 1 günde 534 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 24 bin 648’e yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 183 bin 957’ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 51 bin 600’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 471 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken Avrupa’da ise birinci sırada bulunuyor

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 119, vaka sayısı 4 bin 611