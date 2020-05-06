Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İtalyada koronavirüsten son 24 saatte 369 kişi daha öldü
DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 369 kişi daha öldü

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 29 bin 684'e yükseldi.

Haber Merkezi İHA AA
Arşiv
Arşiv

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

  • İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 369 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 684’e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 444 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 214 bin 457’ye ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 333 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 310 bin 929 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. Ülkede virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 93 bin 245 olarak aktarıldı.

Öte yandan korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa’da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 649 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 649 kişi daha öldü

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı

Belçika’da normale dönüş resmen başladı
KORONAVİRÜS
Belçika’da normale dönüş resmen başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 64, vaka sayısı 2 bin 253
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 64, vaka sayısı 2 bin 253

Plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu
KORONAVİRÜS
Plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu

İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge
GÜNDEM
İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge

Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu
KORONAVİRÜS
Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü

Abone Ol Google News
İşte şartları

İşte şartları

​65 yaş üstü 20 yaş altı için yeni genelge.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün ölenlerin sayısı 64, şifa bulanların sayısı 4 bin 917.
On dört maddede tıraş

On dört
maddede tıraş

​İçişlerinden kuaförlerle ilgili yeni genelge.
Hindistan'ı <br>işsizlik vurdu

Hindistan'ı
işsizlik vurdu

Salgın nedeniyle 1 ayda 122 milyon kişi işsiz kaldı.
Yeni aşamanın ismi

Yeni aşamanın ismi

İşte Türkiye'nin normalleşme süreçleri...
Beş bin aileye <br>gıda kolisi

Beş bin aileye
gıda kolisi

​Albayrak'ın yardımları kapılara teslim ediliyor

Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp alışveriş yaptılar.

'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

​İtalya'da mafya ekonomik krizi fırsata çevirdi.

Vatandaş şikayetçi

Vatandaş şikayetçi

'​İGDAŞ'ın kestiği fahiş faturaların tutarları iade edilsin.'
FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

​Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını...
Türklerin altın gibi bir kalbi var

Türklerin altın gibi bir kalbi var

​İstanbul'da yaşayan Fransız, maske anısını böyle anlattı...
Bakan Koca daha dün uyardı

Bakan Koca daha dün uyardı

Mağazaların kepenk açtığı İstiklal bugün de yoğun.
Skandal yazı <br>için suç duyurusu

Skandal yazı
için suç duyurusu

​Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içeren yazı için harekete geçti.
Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​TFF Başkanı, merakla beklenen tarihi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.