İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 369 kişi daha öldü

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 369 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 684’e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 444 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 214 bin 457’ye ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 333 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 310 bin 929 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. Ülkede virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 93 bin 245 olarak aktarıldı.

Öte yandan korona virüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa’da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

KORONAVİRÜS İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 649 kişi daha öldü

KORONAVİRÜS Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı

KORONAVİRÜS Belçika’da normale dönüş resmen başladı

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 64, vaka sayısı 2 bin 253

KORONAVİRÜS Plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu

GÜNDEM İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge

KORONAVİRÜS Kovid-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu