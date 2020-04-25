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Koronavirüs İtalyada Kovid-19dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384e yükseldi
DÜNYA

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi.

Haber Merkezi AA

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 415 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 26 bin 384’e yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre 1 günde 415 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 384’e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 2 bin 357 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 195 bin 351’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 63 bin 120’ye yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 102 olarak açıklandı.

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