İtalya'da mafya ekonomik krizi fırsata çevirdi: Halk ağlayarak onları arıyor

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da mafya, halkın içine girdiği ekonomik darboğazı fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Mafyayla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, krizi fırsat bilen mafyanın güç kazanıp insanların başını daha fazla derde sokacağı konusuna endişeli.

BBC'nin haberine göre mafyanın taktiklerinden biri gıda yardımı yapmak. Sicilya Adası’nın başkenti Palermo kentindekilere gıda yardımı dağıtan bir çete üyesi, “İnsanlar telefon edip ağlayarak çocuklarının aç olduğunu söylüyor” dedi. Mafya yapılanmasının içinde olduğunu teyit etmeyen bu kişi, “Mafya olmak insanlara yardım etmek anlamına geliyorsa mafya olmaktan gurur duyarım” ifadelerini kullanıyor.

Dedektif Nicola Gratteri, mafyanın itibarını yükseltip devlete alternatif olmayı hedeflediğini belirterek, mafyanın zor durumdakinin yanında olma taktiğinin eski olduğunun altını çizdi.

Mafya kendine borçlu bırakır

Mafyayla mücadele eden bir kuruluşta çalışan Enza Rando ise mafyanın hiçbir şeyi ‘cömert’ olduğu için yapmadığını mutlaka karşılık beklediklerini vurgulayarak, “İlk başta verdikleri desteğin karşılığında bir şey istemezler ama herkes bir şekilde onlara bir iyilik yaparak borcunu öder” ifadelerini kullandı.

Palermo’daki restoranını mart ayında kapatan Marcello, mafyadan gelen desteği şöyle anlattı: “Bana reddedemeyeceğim bir teklifle geldiler. Bir mafya üyesi kapını çalıyor ve işyerini satın almak istediğini söylüyor ve paranın bir kısmını hemen hesabına yatırıyor kalanı da elden alıyorsun. Benim işim batıyor ve biri bir can yeleği atıyor önünüze. Ya ideallerinizle boğulursunuz ya da yüzersiniz.“

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Ülkenin güneyindeki Apulia’da yaşayan kasap Antonio ve eşi Francesca ise sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden işlerinin çok azaldığını ve birkaç gün önce sürekli müşterileri olan bir adamın gelip nakit para yardımı teklif ettiğini anlattı. Antonio, “Birbirimize baktık ve neler olup bittiğini derhal anladık ve yardımı reddettik” dedi.

Gratteri’ye göre bu, mafyanın en iyi uyguladığı taktiklerden biri. Mafya liderlerinin bu desteği verirken asla para kazanma hedefi yok ancak sözkonusu işyerlerini ele geçirip para aklamayı amaçlıyorlar.