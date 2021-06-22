Koronavirüs İtalyada maske zorunluluğu kalkıyor
DÜNYA

İtalya'da maske zorunluluğu kalkıyor

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
İtalyada maske zorunluluğu kalkıyor
İtalya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu 28 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede bir süredir tartışma konusu olan açık alanda maske kullanımı zorunluluğu iktidar ortağı bazı siyasi partilerce son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmişti.

Salgında günlük vaka sayılarının, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayılarının ise 50'nin altına kadar gerilediği İtalya'da Sağlık Bakanı Speranza'nın talimatıyla Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu, açık havada maske zorunluluğunu değerlendirmeye almıştı.

Kovid-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçen yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti.

Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırabilir
EKONOMİ
Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırabilir

Fransa'da yarından itibaren açık alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
DÜNYA
Fransa'da yarından itibaren açık alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Abone Ol Google News
Rus turist akını başladı

Rus turist akını başladı

Beklenen ilk uçak bu sabah Antalya'ya indi.
40 ildedev operasyon

40 ilde
dev operasyon

132 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Müsilaja karşıdenize oksijen

Müsilaja karşı
denize oksijen

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.
Sandıkta<br>kazanan Paşinyan

Sandıkta
kazanan Paşinyan

​Ermenistan halkı kavga istemediğini gösterdi.
Başardık

Başardık

​1 Temmuz'da normale dönüyoruz.
Yıkım çok büyük

Yıkım çok büyük

Gazze'de sekiz bin beş yüz kişi evsiz kaldı.
Beyaz Toros’ları unutmadık

Beyaz Toros’ları unutmadık

​1990'lı yıllar Türkiye tarihine atılan kara bir imzaydı.
Oy birliğiyle kabul edildi

Oy birliğiyle kabul edildi

​HDP PKK'nın siyasi kanadıdır.
Barajı kılpayı geçebildi

Barajı kılpayı geçebildi

​Macron'a sandıkta da tokat.
AFAD açıklama yaptı

AFAD açıklama yaptı

​Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi.
Rumlar KKTC'yi tanıdı

Rumlar KKTC'yi tanıdı

​Kapalı Maraş'a 334 başvuru.
Plastikte maliyet artacak

Plastikte maliyet artacak

​Sektör, atık ithalatının yasaklanmasından şikayetçi.
Dibe vurduk

Dibe vurduk

​Avrupa Şampiyonası, düşüş gösteren Türk futbolunun net göstergesi oldu.
14 gün daha tutuklu kalacak

14 gün daha tutuklu kalacak

​Korkmaz, Viyana'da mahkeme karşısına çıktı.
Sergen Yalçın<br> 'çalışmayacağım' dedi

Sergen Yalçın
'çalışmayacağım' dedi

İki kupa sevinci yaşayan Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor.
İBB kritik tesisi <br>yatırımdan çıkardı

İBB kritik tesisi
yatırımdan çıkardı

​Marmara müsilajla mücadele ederken alınan karar tepki çekti.
Uğur Dündar'ı çıldırttı

Uğur Dündar'ı çıldırttı

​Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz iddiaları gündem oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.