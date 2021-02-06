İtalya'da son 24 saatte 13 bin 442 koronavirüs vakası tespit edildi

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 282 bin 407 testte 13 bin 442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 625 bin 98'e ulaştı.

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Ülkede aktif Kovid-19'lu hasta sayısı 427 bin 34'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 385 artarak 91 bin 3'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 15 bin 138 artışla 2 milyon 107 bin 61'e ulaştı.

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Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 435 bin 489 oldu. Aşılananların 1 milyon 35 bin 52'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.