Koronavirüs İtalyada son 24 saatte koronavirüsten 270 kişi öldü
DÜNYA

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 270 kişi öldü

İtalya'da son 24 saatte 270 kişi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 636 bin 738'e çıkarken aktif Kovid-19 hasta sayısı 427 bin 24'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak, 91 bin 273'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 206 bin 789 testte 11 bin 641 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dün pozitif çıkanların sayısı 13 bin 442 idi.

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Toplam can kaybı kaç?

  • Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 636 bin 738'e çıkarken aktif Kovid-19 hasta sayısı 427 bin 24'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak, 91 bin 273'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 380 artışla 2 milyon 118 bin 441'e ulaştı.

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Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 535 bin 295 oldu. Aşılananların 1 milyon 115 bin 22'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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