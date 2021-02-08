İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 144 bin 270 testte, 7 bin 970 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707'ye ulaştı.

Hayatını kaybeden sayısı 91 binin üzerinde

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 419 bin 604'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 307 artışla 91 bin 580'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 15 bin 82 artışla 2 milyon 133 bin 523'e ulaştı.

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Aşılananların sayısı 2 milyon 500 bini geçti

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 582 bin 510 oldu. Aşılananların 1 milyon 147 bin 256'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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