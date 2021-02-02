İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 499 kişi hayatını kaybetti: Aktif hasta sayısı geriledi İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi. Öte yandan Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 20:08 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 20:16 AA