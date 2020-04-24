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Koronavirüs İtalyan hava yolu koltuk üreticisi, yolcular için koronavirüs koruması geliştirdi Tamamen izole ediliyorlar
DÜNYA

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi, yolcular için koronavirüs koruması geliştirdi: Tamamen izole ediliyorlar

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi Aviointeriors, yolcuların korona virüs salgını sırasında güvenli seyahat edebilmeleri için uçak koltuklarına takılabilecek koyucu bir kit geliştirirken yolcuların izole olabilmesi için koltuk dizilişini de değiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Geliştirilen koltuklarla, yolcular tamamen izole ediliyor.
Geliştirilen koltuklarla, yolcular tamamen izole ediliyor.

Çin’de ortaya çıkarak dünyada 1 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 90 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı İtalya, salgınla mücadelesini sürdürüyor.

İtalyan hava yolu koltuk üreticisi Aviointeriors, salgın sonrası dönemde uçak yolculuklarına yönelik yaptığı tasarım çalışmasını yayınladı. Çalışma kapsamında yolcuların güvenle seyahat edebilmeleri için uçak koltuklarına takılabilecek koruyucu bir kit geliştirildi. Uçakta aynı sırada oturan yolcular arasındaki temasa yönelik geliştirilen ve koltuklara takılabilen koruyucu kit, yolcular arasındaki hava yoluyla temasın ve etkileşimin önlenmesi ve en aza indirilmesi için yolcu etrafında izole bir bölüm oluşturuyor.

Geliştirilen koltuklarla yolcular tamamen izole ediliyor.

Üretici firma şeffaf koruyucu kitin yanı sıra mevcut koltuk dizilişini de değiştirerek aynı sırada oturan 3 yolcunun birbirinden izole edilmesini hedefledi. Yan yana oturan yolcular arasında maksimum izolasyon sağlanması için yan yana bulunan üç koltuğun orta kısmındaki koltuk ters olarak konumlandırıldı. Yan koltuklarda oturan yolcular mevcut şekilde konumlandırılmaya devam ederken merkezde oturan yolcu ters yönde oturtularak 3 yolcunun da birbirinden izole edilmesi hedeflendi.

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