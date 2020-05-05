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Koronavirüs İtalyanların yüzde 62si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
DÜNYA

İtalyanların yüzde 62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve ölüm ve vakaların çokluğu sebebiyle İtalya'da halkın çoğunluğunun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi.Ulusal Psikologlar Derneği tarafından yaptırılan araştırmada, İtalyanların yüzde 62'si "normale dönüş için" psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İtalya'da bazı tedbirler gevşetiliyor.
İtalya'da bazı tedbirler gevşetiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirleri 8 hafta sonra kısmen hafifletmeye başlayan İtalya'da halkın çoğunluğunun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Ulusal Psikologlar Derneği tarafından yaptırılan araştırmada, İtalyanların yüzde 62'si "normale dönüş için" psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre psikolojik sıkıntılarda salgının kendisinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin büyük ölçüde kısıtlanmasının da etkili olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre İtalyanların en büyük sıkıntıları arasında hastalık korkusunun yanı sıra gelecek kaygısı da yer alıyor.

Yaklaşık 2 ay boyunca ülke genelinde uygulanan tedbirlerin ardından psikolojik destek ihtiyacının, aile içinde yaşayanlara kıyasla yalnız yaşayanlar ya da birlikte yaşayan çiftlerde daha fazla görüldüğü belirlendi.

Roma'daki Tor Vergata Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma ise İtalyanların en büyük endişesinin sağlık değil ekonomik zorluklar olduğunu gösterdi.

Üniversitenin araştırmasına katılanların yüzde 70'i genel olarak kaygı duyduklarını söyledi.

İş ve ekonomiyle ilgili sıkıntılar yüzde 53'le en büyük kaygı kaynağı olarak belirlendi.

Sağlıkla ilgili endişelerse, katılımcıların yüzde 41'i tarafından paylaşıldı.

Ülkede dün açıklanan son verilere göre salgında can kaybı sayısı 29 bini geçti, vaka sayısı da 212 bine yaklaştı.

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