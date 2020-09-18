İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Ailemle birlikte Covit-19 teşhisi ile İzole edilmiş durumdayız.Tedavimiz evimizde sürmektedir.Son hafta içersinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir.Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun. — Fahrettin Yokuş (@FahrettinYokus) September 18, 2020

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Fahrettin Yokuş kimdir?

Fahrettin Yokuş, 1958 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde Göçü köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Yokuş, 1978 yılında Ticaret Bakanlığında memur olarak işe başladıktan sonra, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İş İdaresi (İşletme) bölümünden mezun oldu.

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Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) kurucu üye ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenen Yokuş, Türk Bürosen'in kurucu üyeliği, genel sekreterlik, genel mali sekreterlik ve genel başkanlık görevleri yürütmüştür. Türkiye Kamusen’de, genel teşkilatlandırma sekreterliği ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. İYİ Parti'nin Genel Kurulu'nda olan Yokuş aynı zamanda partinin Genel İdare Kurulu Üyesi seçildi.