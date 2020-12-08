İzmir haberleri: İzmir’de iki uzman doktor korona virüsünden hayatını kaybetti İki uzman doktor daha koronavirüse yenik düştü İzmir’de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir Tabip Odası, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 13:38 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 13:43 İHA