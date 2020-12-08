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İzmir haberleri: İzmir’de iki uzman doktor korona virüsünden hayatını kaybetti

İki uzman doktor daha koronavirüse yenik düştü

İzmir’de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir Tabip Odası, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Hayatını kaybeden uzman doktorlar
Hayatını kaybeden uzman doktorlar

Koronavirüsü nedeniyle İzmir’de vaka sayıları artarken, iki acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu’nun koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.


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