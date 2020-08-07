İzmir'de akıl almaz görüntü: 30 kuruşluk kapak için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Son olarak şoke eden görüntüler İzmir'den geldi. Bornova ilçesinde, markette indirime giren 30 kuruşluk kavanoz kapaklarından almak isteyenler, izdihama neden oldu. Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki zincir marketin şubesinde meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla erken saatlerde market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu.