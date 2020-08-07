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Koronavirüs İzmirde akıl almaz görüntü 30 kuruşluk kapak için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
TÜRKİYE

İzmir'de akıl almaz görüntü: 30 kuruşluk kapak için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Son olarak şoke eden görüntüler İzmir'den geldi. Bornova ilçesinde, markette indirime giren 30 kuruşluk kavanoz kapaklarından almak isteyenler, izdihama neden oldu. Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Müşteriler ucuz kapak için izdihama neden oldu.
Müşteriler ucuz kapak için izdihama neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki zincir marketin şubesinde meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak amacıyla erken saatlerde market önünde sıraya girenler, kapıların açılmasıyla içeri koştu.

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
KORONAVİRÜS
Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

  • Müşteriler, ucuz kapaklardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Markette izdiham oluşurken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü.

Beylikdüzü'ndeki semt pazarında dikkat çeken kalabalık
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Beylikdüzü'ndeki semt pazarında dikkat çeken kalabalık
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebze ve meyveleri elleri ile seçmesi dikkat çekti.

Şoke eden o anlar marketteki müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de minibüslerde tıka basa yolculuk: Sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Sabahın erken saatlerinde iş saati olması nedeniyle bazı minibüslerin tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu olduğu görüldü.
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Tamamen dolu olan bir minibüs kapısı açık hareket ederken, sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.
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Küçükçekmece'de minibüslerde tıka basa yolculuk: Sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul Küçükçekmece'de 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde, koronavirüs salgınına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansıdı.



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