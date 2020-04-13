Koronavirüs İzmirde metroda doluluk tepkisi Belediyeden, halka değer vermesini istiyoruz
TÜRKİYE

İzmir'de metroda doluluk tepkisi: Belediyeden, halka değer vermesini istiyoruz

İzmir'de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bu sabah, metroyu kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Musa Altunç, "Sosyal mesafeyi korumak için boş koltuklar olmasına rağmen oturmayıp ayakta kalmayı tercih ettim. Ancak ikinci üçüncü durakta, çok kalabalık oluşmaya başladı. Belediyeden, halka değer vermesini istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Metroda yoğunluk yaşandı.
Metroda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını sonrasında, İzmir'deki metro sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı. Bu durum, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı.

Bilgisayar tamirciliği yapan ve bu sabah işi nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Musa Altunç, şöyle konuştu:

"Saat 11.00 sıralarında metroya bindim. O saate rağmen ilk durakta ayakta kalmak zorunda kaldım. Boş koltuklar olmasına rağmen sosyal mesafeyi korumak için oturmayı tercih etmedim. İkinci, üçüncü durak itibariyle çok kalabalık olmaya başladı. Mümkünse kimse binmesin diyecektik ama diyemedik, çünkü yarım saatte bir yapacak şekilde ayarlamışlar metro seferlerini."

Musa Altunç

'Belediyeden halka değer vermelerini istiyoruz'

Koronavirüsün siyaset üstü bir durum olduğunu ifade eden Altunç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkına zulmettiğini düşünüyorum. Herkes cep telefonunu alıp çekim yapmaya çalıştı. Ben de şikayetimi dile getirmek için çıkıp belediyeye geldim, ancak muhatap bulamadım. Çünkü hepsi evden çalışıyormuş. Valiliğe dilekçe yazdım. Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımla ilgili sorumlu kimler varsa çıksınlar, kendi sağlıklarını tehlikeye atıp toplu taşımaya binsinler, binebilecekler mi? Evet herkes evde kalmalı. Ancak, mecburiyet halinde evden çıkması gereken insanlar var ve ben de bugün bunlardan biri oldum. Belediyeden biz halka değer vermelerini istiyoruz."

Abone Ol Google News
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
CHPnin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
İzmirli isyanda

İzmirli isyanda

​'Belediyeye gittik muhatap yok, valiliğe şikayet ettik.'
Ruslar<br>Libya'yı ateşe atıyor

Ruslar
Libya'yı ateşe atıyor

Rejim militanlarını Hafter saflarına gönderiyorlar.
Sosyal mesafe sıfır

Sosyal mesafe sıfır

​Ne tezgahlar arasında mesafe var ne de vatandaşlar...
3 hükümlü hayatını kaybetti

3 hükümlü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu'dan ilk açıklama

Soylu'dan ilk açıklama

'​Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti...'
Satış fiyatı<br>maliyetin çok üstünde

Satış fiyatı
maliyetin çok üstünde

​Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar için çağrıda bulundular.
28 ile genelge

28 ile genelge

Sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Cadde kapatıldı maskesiz girişe izin yok.
Taşın altına<br>elinizi koyun

Taşın altına
elinizi koyun

​İş dünyasından BDDK'ya destek, bankalara çağrı.
İşte o 148 dakika!

İşte o 148 dakika!

Türkiye, sosyal medya üzerinden tarihi bir gece yaşadı
Plato çizerek azalacak

Plato çizerek azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi vaka sayılarını değerlendirdi.
8,4 milyon<br>kişiye kapıda ödeme

8,4 milyon
kişiye kapıda ödeme

Ulaştırma Bakanı son rakamları paylaştı.
Vatandaş<br>ona 'Hızır' diyor

Vatandaş
ona 'Hızır' diyor

​Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.
Türk bilim<br>insanları başardı

Türk bilim
insanları başardı

Koronavirüse karşı başvurulan ilaç sentezlendi.
5 bin liraya lüks tatil

5 bin liraya lüks tatil

​Koronavirüs otel fiyatlarını da yüzde 50 düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.