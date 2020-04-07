İzmir'de sokakta koronavirüs testi yaptılar: İl sağlık müdürlüğü böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele Türkiye'de de kararlılıkla sürdürülürken, İzmir'de vatandaşlara sokakta test yapılmaya başlandı.

Dün öğlen saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı.

Yüze yakın koronavirüs testinin yapıldığı iddia edildi

Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları, örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gün boyunca yüze yakın koronavirüs testi yapıldığı iddia edildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşların sağlık ekipleriyle iletişimi geçeceklerini söyledikleri belirtildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı. Sağlık çalışanlarının Karşıyaka'da bulunan bir vaka için gittikleri ve bazı vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi.

FOTOĞRAF 4 ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.​ ABD’de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID’in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi. Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi. BiP'te paylaş

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