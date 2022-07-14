Koronavirüs Japonya imparatorluk ailesinde korona paniği 99 yaşındaki Prenses Yurikoya bulaştı
DÜNYA

Japonya imparatorluk ailesinde korona paniği: 99 yaşındaki Prenses Yuriko’ya bulaştı

Korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla gündeme gelen Japonya’da salgın bu kez hanedanı vurdu. Japonya imparatorluk ailesinin yaşayan en yaşlı üyesi 99 yaşındaki Prenses Yuriko’ya Covid-19 bulaştığı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Japonya imparatorluk ailesinde korona paniği: 99 yaşındaki Prenses Yuriko’ya bulaştı
Prenses Yuriko

Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı’ndan yapılan açıklamada, imparatorluk ailesinin yaşayan en yaşlı üyesi 99 yaşındaki Prenses Yuriko’ya Covid-19 bulaştığı açıklandı. Merhum Prens Mikasa’nın 99 yaşındaki eşi Yuriko’nun geçtiğimiz Cumartesi günü 37 derece üzeri ateş belirtisi gösterdiği, ancak ertesi gün belirtinin ortadan kaybolduğu öğrenilirken, Pazartesi günü yeniden ateşi yükseldiği, Salı günü Tokyo’daki Uluslararası St. Luke’s Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi. Dün Covid-19 testi pozitif çıkan Prenses Yuriko’nun sağlık durumunun an itibariyle iyi olduğu açıklandı. Prenses Yuriko’nun son zamanlarda diğer hanedan üyeleriyle yakın temasının olmadığı vurgulandı.

Japon hanedanında ikinci vaka

Japonya hanedanında ilk Covid-19 vakası geçtiğimiz Şubat ayında bildirilmiş, Eski Japonya İmparatoru Akihito’nun kuzeni merhum Prens Tomohito’nun küçük kızı Prenses Yoko’nun Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı. 38 yaşındaki prensesin boğaz ağrısından şikayetçi olması üzerine teste tabi tutulduğu belirtilirken, Yoko’nun İmparatorluk Sarayı içindeki bir hastaneye yatırıldığı ifade edilmişti.

Yeni dalga endişesi

Covid-19 salgınında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya’da vaka sayılarında son günlerde artış gözlenmiş, dün doğrulanan 94 bin 493 yeni vaka, ülke geneli vakalar toplamını 9 milyon 917 bin 935’e taşımıştı. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 31 bin 514’e yükseldiği bildirilmişti.

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Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu
FOTOĞRAF 15
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Koronavirüs hayatımızdan büyük ölçüde çıksa da, vürüsü tamamen ortadan kaldırmak için tedbir elden bırakılmıyor.<br><br>
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Bu kapsamda Türkiye'nin salgının en başından itibaren başarı ile yürüttüğü aşılama çalışmaları da devam ediyor.<br><br>
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Sağlık Bakanlığı bu kapsamda hatırlatma dozu için randevuları tanımladı.<br><br>Hatırlatma dozunu olmak isteyen milyonlarca vatandaş hastanelere akın etti. Hastanelerde yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
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Türkiye'nin doğusundan batısına hemen her şehrin hastanelerinde aynı manzera hakim.<br><br>
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Trakya bölgesinde de benzer manzaralar kameralara yansıdı.<br><br>
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Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.<br><br>
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Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.<br><br>
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Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, \"Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez.\" dedi.<br><br>
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Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi. Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.<br>
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Hüseyin Meşe de korona vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.<br><br>
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Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.<br>
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Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, \"Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli.\" dedi.<br><br>
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Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs hatırlatma dozunu için randevuları açmasıyla vatandaşlar bulundukları illerde hastanelere koştu. Hastane önlerindeki kuyruklar uzadıkça uzadı.


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