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Koronavirüs Japonyada ikinci dalga endişesi büyüyor İlk kez bu kadar yüksek seviyede
DÜNYA

Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor: İlk kez bu kadar yüksek seviyede

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin 25 Mayıs’ta sona ermesinin ardından hayatın normale döndüğü Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre bugün 124’ü Tokyo, 24’ü Kanagawa, 15’i Saitama ve 11’i Osaka’da olmak üzere ülke genelinde 205 yeni Covid-19 vakası doğrulandı. Son gelişmelerle birlikte karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonlar da dahil Japonya’daki vaka sayısı 20 bin 7’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 990 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 990 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’da günlük koronavirüs vaka sayısı 3 Mayıs’tan bu yana ilk kez 200’ü aştı. Ülkedeki vaka sayısı 20 bine yükseldi.

"OHAL gündemde yok"

Günlük enfeksiyon sayısının 3 Mayıs’tan bu yana ilk kez 200’ü aşması ikinci dalga endişesine neden olurken, kamuoyu ise ikinci bir OHAL’in ilan edilip edilmeyeceği sorusuna odaklandı.

  • Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise ülkede durumu ciddi olan hasta sayısının azaldığını belirterek diğer verilerin de analiz edildiğini söyledi. Suga, "Mevcut durum hükümetin acilen yeni bir olağanüstü hal ilan etmesi için gerekli standartları karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'da insanlar maske için birbirini ezdi
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Japonya'da insanlar maske için birbirini ezdi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı.

990 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 990 kişi hayatını kaybetmiş, can kayıplarının 13’ünü daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanmıştı.

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