Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor: İlk kez bu kadar yüksek seviyede

Japonya’da günlük koronavirüs vaka sayısı 3 Mayıs’tan bu yana ilk kez 200’ü aştı. Ülkedeki vaka sayısı 20 bine yükseldi.
"OHAL gündemde yok"
Günlük enfeksiyon sayısının 3 Mayıs’tan bu yana ilk kez 200’ü aşması ikinci dalga endişesine neden olurken, kamuoyu ise ikinci bir OHAL’in ilan edilip edilmeyeceği sorusuna odaklandı.
- Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise ülkede durumu ciddi olan hasta sayısının azaldığını belirterek diğer verilerin de analiz edildiğini söyledi. Suga, "Mevcut durum hükümetin acilen yeni bir olağanüstü hal ilan etmesi için gerekli standartları karşılamıyor" ifadelerini kullandı.
990 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 990 kişi hayatını kaybetmiş, can kayıplarının 13’ünü daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanmıştı.