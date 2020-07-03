Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor: İlk kez bu kadar yüksek seviyede Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin 25 Mayıs’ta sona ermesinin ardından hayatın normale döndüğü Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre bugün 124’ü Tokyo, 24’ü Kanagawa, 15’i Saitama ve 11’i Osaka’da olmak üzere ülke genelinde 205 yeni Covid-19 vakası doğrulandı. Son gelişmelerle birlikte karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonlar da dahil Japonya’daki vaka sayısı 20 bin 7’ye yükseldi.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2020, 13:59 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2020, 15:52 İHA