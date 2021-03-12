Japonya’da koronavirüs aşısına yan etki gösterenlerin sayısı artıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğini Pfizer-BioNTech aşıları ile sürdüren Japonya’da yan etki şüphesi büyüyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 sağlık çalışanın daha aşılamanın ardından ciddi bir alerjik reaksiyon olan "anafilaksi" geliştirdiği duyuruldu. 20’li ve 50’li yaşlar arasında olduğu belirtilen kişilerde, aşılamadan yaklaşık 40 dakika sonra baş ağrısı, mide ve kurdeşen belirtilerinin ortaya çıktığı kaydedilirken, 7’sinin daha önce ilaç ya da yiyecek alerjisinin olduğu öğrenildi.

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37’ye yükseldi

Son gelişmeyle birlikte dün itibarıyla aşılanan 180 bin 741 sağlık çalışanı arasında görülen anafilaksi vakalarının sayısı 37’ye yükseldi. Alerjik reaksiyon vakalarının aşı olan nüfusa oranının ise 4 bin 900’de 1 olduğu ifade edildi.

Japonya’da bugün tespit edilen 463 yeni enfeksiyon, ülkedeki toplam bilançoyu 445 bin 511’e yükseltirken, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı da 8 bin 484’e ulaştı.