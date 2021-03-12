Koronavirüs Japonyada koronavirüs aşısına yan etki gösterenlerin sayısı artıyor
DÜNYA

Japonya’da koronavirüs aşısına yan etki gösterenlerin sayısı artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı, Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 12 kişinin daha şiddetli bir alerjik reaksiyon olan "anafilaksi" belirtileri geliştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğini Pfizer-BioNTech aşıları ile sürdüren Japonya’da yan etki şüphesi büyüyor.

  • Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 sağlık çalışanın daha aşılamanın ardından ciddi bir alerjik reaksiyon olan "anafilaksi" geliştirdiği duyuruldu. 20’li ve 50’li yaşlar arasında olduğu belirtilen kişilerde, aşılamadan yaklaşık 40 dakika sonra baş ağrısı, mide ve kurdeşen belirtilerinin ortaya çıktığı kaydedilirken, 7’sinin daha önce ilaç ya da yiyecek alerjisinin olduğu öğrenildi.

Japonya'da 396 kişi Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı
KORONAVİRÜS
Japonya'da 396 kişi Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı

37’ye yükseldi

Son gelişmeyle birlikte dün itibarıyla aşılanan 180 bin 741 sağlık çalışanı arasında görülen anafilaksi vakalarının sayısı 37’ye yükseldi. Alerjik reaksiyon vakalarının aşı olan nüfusa oranının ise 4 bin 900’de 1 olduğu ifade edildi.

  • Japonya’da bugün tespit edilen 463 yeni enfeksiyon, ülkedeki toplam bilançoyu 445 bin 511’e yükseltirken, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı da 8 bin 484’e ulaştı.

DSÖ Türkiye Tesilcisi Batyr Berdyklychev koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısını açıkladı
KORONAVİRÜS
DSÖ Türkiye Tesilcisi Batyr Berdyklychev koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısını açıkladı
Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
İzmirde geniş çaplı HES kodu dönemi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.