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Koronavirüs Japonyada koronavirüs tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı
DÜNYA

Japonya'da koronavirüs tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı

Japonya Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın kullanımını onayladı. Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir Deksametazon, virüslü hastaların yanı sıra akciğer rahatsızlığı dahil birçok alanda kullanılabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Japonya Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın kullanımını onayladı.


Kyodo'nun haberine göre Bakanlık, Kovid-19 hastalarının tedavisinde steroid ilaç Deksametazon kullanılmasını uygun buldu.

Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir Deksametazon, virüslü hastaların yanı sıra akciğer rahatsızlığı dahil birçok alanda kullanılabilecek.

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Japonya'da Kovid-19 tedavisine yönelik Remdesivir isimli ilaç mayıs ayında onaylanmıştı.

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İngiltere'de tedavilerde ilacın, 10 gün boyunca verildiği 2 bin 100 hasta ile verilmediği 4 bin 300 hastanın durumu kıyaslandığında ilacın etkisi ortaya çıkmıştı, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı saptanmıştı.

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