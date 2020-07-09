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Koronavirüs Japonyada koronavirüs vaka sayısında rekor kırdı
DÜNYA

Japonya'da koronavirüs vaka sayısında rekor kırdı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 25 Mayıs’ta sona erdiği Japonya’da son günlerde yeniden artan vaka sayıları ikinci dalga endişelerine neden olurken, başkent Tokyo’dan bugün kötü haber geldi. Başkentte şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı doğrulandı.

Haber Merkezi İHA
Bugün 224’ü Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde 236 yeni enfeksiyon tespit edildi.
Bugün 224’ü Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde 236 yeni enfeksiyon tespit edildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Başkentte tespit edilen 224 yeni vaka, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 21 bin 361’e taşıdı.

  • Tokyo’da bugün tespit edilen rekor sayıdaki 224 vaka, başkentteki toplam bilançoyu 7 bin 272’ye taşıdı.

Japonya’da umutlandıran gelişme: İlk aşı sağlık çalışanları üzerinde denenecek
KORONAVİRÜS
Japonya’da umutlandıran gelişme: İlk aşı sağlık çalışanları üzerinde denenecek

Toplam vaka sayısı 21 bini aştı

Bugün 224’ü Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde 236 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son gelişmelerle Japonya’daki toplam vaka sayısı da 21 bin 361 olarak açıklandı.

Toplam bilançoya havaalanı karantinalarında kayda geçen vakalar ile karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.

Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor: İlk kez bu kadar yüksek seviyede
KORONAVİRÜS
Japonya’da ikinci dalga endişesi büyüyor: İlk kez bu kadar yüksek seviyede

Toplam 995 kişi öldü

Japonya’da ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 16 Ocak’tan bu yana toplam 995 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, karantina gemisinde hayatını kaybeden 13 yolcunun da toplam ölü sayısına dahil olduğu vurgulandı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro önce 'basit bir grip' dedi koronavirüse yakalandı şimdi ise yerli halk için salgın yardımını veto etti
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, 9 ay önce kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı. Evladına kavuşan ailelerin sayısı 14'e yükseldi.
Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
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Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.

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