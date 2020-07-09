Japonya'da koronavirüs vaka sayısında rekor kırdı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Başkentte tespit edilen 224 yeni vaka, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 21 bin 361’e taşıdı.
- Tokyo’da bugün tespit edilen rekor sayıdaki 224 vaka, başkentteki toplam bilançoyu 7 bin 272’ye taşıdı.
Toplam vaka sayısı 21 bini aştı
Bugün 224’ü Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde 236 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son gelişmelerle Japonya’daki toplam vaka sayısı da 21 bin 361 olarak açıklandı.
Toplam bilançoya havaalanı karantinalarında kayda geçen vakalar ile karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.
Toplam 995 kişi öldü
Japonya’da ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 16 Ocak’tan bu yana toplam 995 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, karantina gemisinde hayatını kaybeden 13 yolcunun da toplam ölü sayısına dahil olduğu vurgulandı.