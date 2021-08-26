Koronavirüs Japonyadan 163 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı
DÜNYA

Japonya’dan 1.63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD’li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının bazı dozlarında "yabancı maddeler" tespit edildiği gerekçesiyle 1.63 milyon dozun kullanımını durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi İHA
Japonya’dan 1.63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı
Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 368 bin 822’ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana 15 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artışla gündeme gelen Japonya’da hükümet, ABD’li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının bazılarının kullanımını durdurma kararı aldı. 16 Ağustos’tan bu yana ülkedeki 8 aşı merkezinde 39 kullanılmamış aşı tüpünde "yabancı madde" tespit edildiği açıklanırken, Japonya Sağlık Bakanlığı olası risk nedeniyle aynı partide üretilen 1.63 milyon dozun kullanımının durdurulmasına karar verdi. Buna rağmen şimdiye kadar aşılara bağlı olağan dışı sağlık sorununun bildirilmediği aktarıldı. Moderna aşılarının ülkedeki dağıtımını üstlenen Japon ilaç firması Takeda da aşı içinde bulunan maddelerin içeriğinin henüz tespit edilmediğini duyurdu.

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Söz konusu aşı dozlarının aynı zaman diliminde İspanya’da üretildiği kaydedilirken, süreçle ilgili detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, daha önce Moderna aşısı olan kişilerin kontrol edebilmesi için potansiyel risk taşıyan aşıların parti numaralarını da açıkladı.
MAYIS AYINDA ONAYLANMIŞTI
Japonya hükümeti, Moderna üretimi Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermişti. Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka’da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

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