Koronavirüs Japonyadan Pfizer üretimi Covid-19 haplarına kullanım izni
DÜNYA

Japonya'dan Pfizer üretimi Covid-19 haplarına kullanım izni

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Covid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan Pfizer üretimi Covid-19 haplarına kullanım izni
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Covid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi.

Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.

Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi.

Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti.

Bakanlık, Aralık 2021'de Merck & Co. üretimi ağız yollu tüketilen "molnupiravir" ilacına resmi kullanım onayı vermişti.

Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca \"acil kullanım\" onayı verdi.
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FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.
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Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.
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\"Paxlovid\" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.
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İLK 5 GÜN UYGULANABİLECEK<br><br>Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.
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HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYOR<br><br>Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
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ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
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ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
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İngiltere, Merck’in ürettiği \"Molnupiravir\" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.<br>
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Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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Paxlovid'e kullanım onayı verildi
Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs hapına onay verdi. "Paxlovid" adlı, reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. İşte tüm detaylar...


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