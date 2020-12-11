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Koronavirüs Kadınlar ekmek pişirmek için bir araya gelince 72 kişiye korona bulaşmıştı O mahalle karantinada
TÜRKİYE

Kadınlar ekmek pişirmek için bir araya gelince 72 kişiye korona bulaşmıştı: O mahalle karantinada

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Mahallesi’nde ekmek pişirmek için fırında bir araya gelen ve birbirine koronavirüs bulaştıran 72 kişinin tedavisi devam ediyor. Mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği dün karantina altına alındı. Muhtar Hasan Pulu, "Bir kadından çıkan koronavirüs sonrası bugün son rakamımız 72 oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri mahallenin giriş çıkışlarında nöbet tutuyor.
Jandarma ekipleri mahallenin giriş çıkışlarında nöbet tutuyor.

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıkta 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar, kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantina altına alındı.

  • Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği dün karantina altına alındı. Bölgede nöbet tutan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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Mahalle muhtarı isyan etti

Kapuzbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Pulu, "Şu anda mahallemiz karantina altına alındı. Her zaman olduğu gibi bir aile ziyaretinden kaynaklanan bir durum. Aile ziyareti gerçekleştiren bir kişi pozitif vaka olduğunu bilmiyor. Sonrasında ekmek yapmaya geliyor. Bizim mahallemizde yufka ekmek yapma durumumuz var. Yufka ekmek yapma esnasında burada en az 10-15 kadın bir araya gelir. Bir kadından çıkan koronavirüs sonrası bugün son rakamımız 72 oldu. Şu anda test sonucu pozitif çıkanlardan birisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Onun dışındakiler evlerinde karantina altına alındı" dedi.

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Vatandaşlara 'tedbirlere uyun' çağrısı


Vatandaşları da uyaran Pulu, "Bizim bu durumda kendi evimizde kalmamız lazım. Artık akraba ziyaretlerini bitirmemiz gerekiyor. Yoksa bu hastalığın önlenmesi çok zor. Buradaki insanlar son yaşanan olay sonrası hastalığın ciddiyetine vardı. Şu anda mahalledeki insanlar bu karantina sürecine genel olarak uyuyorlar" diye konuştu.

Ekmek pişirmek için toplandılar: 72 kişi koronavirüse yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi’nde 5 Aralık’ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi.
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Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.
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Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı.
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Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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Kadınlar evlerinde karantinaya alındı.
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İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72’sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
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Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Ekmek pişirmek için toplandılar: 72 kişi koronavirüse yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine koronavirüs bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.


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