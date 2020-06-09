Kahramanmaraş’ta bir mahalle karantinaya alındı: Mevsimlik işçiler virüsü taşıdı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantinaya alınan mahalleye virüsün, çevre illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin neden olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 13:49 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 13:54 İHA