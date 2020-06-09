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Koronavirüs Kahramanmaraşta bir mahalle karantinaya alındı Mevsimlik işçiler virüsü taşıdı
TÜRKİYE

Kahramanmaraş’ta bir mahalle karantinaya alındı: Mevsimlik işçiler virüsü taşıdı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantinaya alınan mahalleye virüsün, çevre illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin neden olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı.
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte 91 hanenin bulunduğu 400 kişinin yaşadığı mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca karantinaya alınmasına karar verildi.

İHA
Yiğitler Mahallesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı.

YOLLAR KAPATILDI

  • Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantinaya alınan mahalleye virüsün, çevre illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin neden olduğu belirtiliyor.

Mahalle koronavirüse yakalanan 10 kişi, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki pandemi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturarak mahalleye giden yollar ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Yetkililer, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağını belirtti.

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