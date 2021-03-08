Koronavirüs Kahvehanesinde arkadaşlarıyla okey oynayan şahsa hapis cezası
TÜRKİYE

Kahvehanesinde arkadaşlarıyla okey oynayan şahsa hapis cezası

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan iş yeri sahibine, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan bir ay 20 gün hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık B.D. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince bir süre önce kabul edildi.

İddianamede, salgın nedeniyle kapalı mekanların vatandaşların kullanımına açılmaması gerektiği yönünde birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, geçen yıl merkez Kayapınar ilçesinde B.D'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının "okey" oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

B.D. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

  • Sanık B.D. savunmasında, normalde salgın sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu savunarak, arkadaşlarının "okey" oynamasına müsaade ettiği için hata yaptığını belirtti ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

Uzmanlardan kapalı mekan uyarısı: Maskesiz oturmak için çok erken
KORONAVİRÜS
Uzmanlardan kapalı mekan uyarısı: Maskesiz oturmak için çok erken

Mahkeme, B.D'ye verilen cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamış bulunması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"30 Mayıs 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 47 sayılı kararının bulunduğu ve bu kararda da kıraathane gibi eğlence yerleri de dahil olmak üzere belirli tedbirlere tabi olduğu görülmüştür.

Günümüz tarihi ile bu tedbirlerin halen devam ettiği, salgının henüz son bulmadığı gibi tüm dünyada da tedbirlere devam edildiği, uzunca bir süre tedbirlerin devam edeceğine ve değişerek daha da kapsamlı hal alacağına, yeri geldiğinde sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanacağına ilişkin tüm radyo ve televizyon kanallarından da duyurular yapılıyor.

Sanığın kısıtlamalardan, tedbirlerden ve yasaklardan, yaşı, eğitimi ve sosyal durumu itibarıyla bihaber olmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, üzerine atılı TCK 195/1 maddesinde düzenlenen 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu işlediği sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir."

Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor

Kovid-19 aşılamasında son durum: 10 milyon dozu geçti
KORONAVİRÜS
Kovid-19 aşılamasında son durum: 10 milyon dozu geçti

Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı: Bulaşın yüzde 72’si ev buluşmalarından kaynaklı
GÜNDEM
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı: Bulaşın yüzde 72’si ev buluşmalarından kaynaklı
Abone Ol Google News
Mutasyonlu virüs kararı

Mutasyonlu virüs kararı

​İngiltere varyantlı vakalara karantina sonrası test şartı kalktı.
Akyazıda 11ler belli oldu

Akyazı'da 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

​Kovid-19 aşılamasında son durum.

Eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp satmışlar.

Adam amca ile Yaren leylek 10'uncu kez bir arada.

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı
Ekonomi

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, "En büyük traktörümüzün bütün çalışmaları bitmiş durumda, haziran ayı içinde seri üretime girmeyi planlıyoruz. Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor" dedi. Yol, "Bu traktörlerimizin en büyük özelliği sessiz ve kokusuz olması. Hayvancılıkta ses çok önemli, ses arttığı zaman hayvanlar sütten kesiliyor" diye konuştu.
Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti
Gündem

Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti

İstanbul'da diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP'li Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini iddia etti. Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler" ifadelerini kullandı.

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti
Gündem

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.