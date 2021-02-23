Kampanyayı duyan koştu: Mağaza indirimi koronavirüsü unutturdu

Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanındaki indirim, vatandaşların yoğun kalabalıklar oluşturmasına sebep oldu. Kalabalık bir şekilde mağaza kuyruğuna dahil olan vatandaşlar, sanki salgın hiç yokmuş gibi davrandılar. Covid-19 tedbirlerinin ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bulunan yüzlerce vatandaş, indirimli ürünleri alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

İHA

Esnaf isyan etti: Gayreti boşa çıkarıyorlar

Vatandaşların pandemi önlemlerini hiçe saydığını vurgulayan mahalle esnafı Doğan İnce ise, “Biz anlamıyoruz. Bakın ben esnafım ve sırf bu koronadan dolayı cumartesi, pazar günleri dükkanımızı açamıyoruz. Yeter ki insanların sağlığı, canı güvende olsun. Ama böyle yerler ve bu tarz düşüncesiz insanlar, bütün devletin yapmış olduğu çabaları, gayreti boşa çıkartıyor. Biz artık bu insanları, 3 kuruşa tamah edenleri, Allah’a havale ediyoruz. Allah devletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 24 Haftalardır süren soğuk havaların ardından güneş sıcak yüzünü gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte boş cadde ve sokaklar insanlarla dolmaya başladı. Turistler ve hafta sonu kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı görünce soluğu Taksim Meydanı’nda aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu haliyle pandemi öncesindeki görüntüsünü aratmadı. İstiklal Caddesi’ne girişlere sınır getirilmiş olmasına rağmen bu kurala da uyulmadığı, insanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Pandeminin henüz bitmemiş olmasına rağmen insanların bunu umursamadığını dile getiren Celal Ertemur, “Hava sıcak olduğu için pandemi devam etmesine rağmen insanlar dışarıda ve hep iç içe girdi. Bu da yanlış bir şey, sonuçta pandemi henüz bitmedi. Sosyal mesafeyi pek fazla umursamıyorlar, bu kötü. Pandemi hala devam ediyor, bu bir gerçek ama insanlar bunu umursamıyor. Ama havaların güzel olmasıyla birlikte herkes dışarı akın etti. Artık yapacak bir şey yok. Yediden yetmişe herkes dışarıda, artık insanlar yasak da dinlemiyor. Herkesin bir bahanesi var” dedi. Bu zor günleri aşmak için sosyal mesafeye dikkat etmenin son derece önemli olduğunu söyleyen Yusuf Atalay da, “Kısıtlamalardan sonra insanlar evde durmaktan sıkıldı. Maskelerle yaşamak hayatı zorlaştırdı. Kendimizi sokağa atalım dedik. İnsanlar da aynı şekilde hissetmişler ki bugün bir hayli kalabalık var. Biraz daha dikkat etmemiz, sosyal mesafeyi korumamız lazım. Maske ile dolaşıyoruz, bu sıkıntıları aşmak için sosyal mesafe önemli diye düşünüyoruz” diye konuştu. Güneşi gören Taksim’e akın etti Soğuk havaların ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar Taksim'e akın etti. Pandeminin henüz bitmediğini hatırlatan bir vatandaş, “Pandemi henüz bitmedi, sosyal mesafeyi umursamıyorlar” dedi. BiP'te paylaş

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