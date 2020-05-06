Kamuoyunun koronavirüse bakışı: Türkiye’nin üçte ikisi endişeli

Türkiye Çalışmaları Grubu ile 10 yıldır gerçekleştirdikleri “Türkiye Eğilimler Araştırması” ve “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”na bu yıl ortaya çıkan özel durum nedeniyle “Koronavirüs Kamuoyu Algıları Araştırması”nı ekledi.

Türk toplumunun Covid-19 salgınına bakışını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, halkın yüzde 73,3’ü Koronavirüs yüzünden endişeli. Toplumun yüzde 30’u Koronavirüs’e yakalanma olasılığını yüksek bulurken, yüzde 40,1’i hükümetin aldığı önlemleri yeterli buluyor.

Video görüşmelerle gerçekleştirildi

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Soli Özel’in akademik uzmanlığında hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

Araştırmanın “Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama” tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı.

FOTOĞRAF 12 Fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bugünlerde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerin de cazibesini artırdı. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şubat, Mart döneminde her 10 kişiden 8’i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre iki kat daha fazla arttı. Sağlığını korumak amacıya sosyal izolasyon kurallarına uyan tüketiciler, ödeme işlemini de en hızlı ve mümkün olan en az temasla bitirmek istiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46’sı temassız özellikli kartlarını cüzdanlarının en üstüne taşıdığını belirtirken, 35 yaş altında bu oran yüzde 52’lere kadar çıkıyor. Nakit paralardaki hijyen endişelerine bağlı olarak, kartlı ödemelerde hacim artmaya devam ediyor. Bu artışta ödeme işleminin hızlı şekilde tamamlanması da etkili oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 82’si, temassız ödemenin 10 kat daha hızlı tamamlandığı ve böylece mağazalardan daha hızlı çıkmaya imkan verdiği görüşünde. Mastercard verilerine göre, temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. Temassız alışverişlerin yüzde 80’ini 25 Amerikan Doları (yaklaşık 175 TL) altındaki işlemler oluşturuyor, bu rakam aslında nakitle ödenecek miktarların temassız ödeme ile yapıldığını gösteriyor. Türkiye’de ise temassız ödemelerde 250 TL’ye kadarlık alışverişler şifresiz bir şekilde hızlıca tamamlanabiliyor. Coğrafi dağılıma bakıldığında; Şubat-Mart aylarında Asya-Pasifik ülkelerindeki market alışverişlerinde temassız ödemeler temaslı işlemlere göre 2,5 kat fazla artarken, 2019’un son çeyreğine oranla ise 4 kattan fazla yükseldi. Ortadoğu ve Afrika genelinde, temassız işlemler, diğer ödeme yöntemlerinde göre yine 4 kat fazla büyürken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Mart ayında yapılan temassız ödemeler hem bir yıl öncesine göre toplam işlem sayısında,hem de yüzyüze alışverişlerde yüzde 100’den fazla büyüdü. ABD’de de Mart ayında yapılan işlemler özelinde, bir yıl öncesine göre yüzde 100’ü aşkın artış görülen ülkeler arasında yer aldı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Temassız işlemler özellikle yüzyüze işlemlerde tüketicilere daha hijyenik, hızlı ve güvenli bir ödeme olanağı sunarken, bugünlerde öne çıkan fiziksel mesafenin de korunmasına imkan veriyor. Zamanlaması farklı olsa da dünyada genelinde tüketicilerde aynı eğilimleri görüyoruz. Türkiye’de de marketlerde kredi kartlı alışverişlerde, tüketicilerin yüzde 60’tan fazlası temassız ödemeyi tercih ediyor. Bu dönemde ivmelenen temassız ödeme alışkanlığının bundan sonraki dönemde de artmasını bekliyoruz. Temassız işlemlerin yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacağını öngörüyoruz” diye konuştu. İki ayda dört kat büyüdü: Dünyada 10 kişiden 8’inin tercihi oldu Sosyal izolasyon ve fiziksel mesafedeki hassasiyet, süpermarket kasalarına da yansıdı. Dünya genelinde 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ettiğini söylerken, bazı ülkelerde temassız işlemler iki ayda dört kattan fazla büyüdü BiP'te paylaş

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Yüzde 70’den fazlası “endişeli”

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 41,3’ü Koronavirüs’ün “Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı” yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. “Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna ise toplumun yüzde 32,4’ü “çok endişeliyim”, yüzde 40,9’u da “endişeliyim” yanıtını verirken, “ne endişeliyim ne endişesizim” diyenlerin oranı yüzde 19,1 oldu.

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Yüzde 78,7’si işe gitmiyor

Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47,6) Koronavirüs’e yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3’ü yakalanma olasılığını yüksek ve “çok yüksek” buluyor. Koronavirüs’ten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78,7’si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.

Alınan önlemlere destek yüksek

Araştırmaya katılanların yüzde 39,9’u Koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını başarılı ve “çok başarılı” bulurken, yüzde 30,6’sı da “başarılı bulmadığını” ve “hiç başarılı bulmadığını” beyan etti. Bunun yanı sıra, toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri “yeterli” veya “çok yeterli” bulurken, yüzde 34,5’i yeterli bulmadığını belirtti. Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yüzde 84,6 oranı ile listenin son sırasında yer aldı.

FOTOĞRAF 15 Hurma meyvesinin bileşiminin büyük bir kısmını başta glikoz ve fruktoz olmak üzere basit karbonhidratlar oluşturuyor. Yavaş ve geç sindirilen kompleks karbonhidratlar grubunda yer alan diyet lifleri bakımından da oldukça zengin. Ayrıca sıkça tükettiğimiz diğer meyvelerde bulunmayan bir aminoasit çeşitliliğine sahip. Hurma potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, çinko, bakır ve selenyum gibi birçok mineralin yanı sıra, B1, B2, niacin, B6 gibi B grubu vitaminler, A ve C vitamini ile antioksidan özellikteki fenolik bileşikler ve karotenoitler bakımından da yine zengin bir besin. Hurmanın yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle yüksek enerji içeren bir meyve olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit, hurmanın 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. Hurmanın iftardan sonra oluşan tatlı krizlerini gidermek için sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten Cerit, “Yemekten 1-1,5 saat sonra tüketeceğiniz 2-3 adet hurma ile 3 tam ceviz veya bir avuç çiğ bademfındık veya bir su bardağı süt, tatlı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır. Tatlı isteğinin en yoğun hissedildiği bu saatlerde yüksek kalori ve şeker içeren besinler yerine hurma tüketmek kilo ve kan şekeri kontrolüne yardım ederken, günlük vitamin, mineral ve lif gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlıyor. Hurmanın içerdiği diyet lifleri mide boşalmasını geciktirerek tokluk hissinin de uzamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle şayet iftar ve sonrasında tüketmediyseniz hurmaya sahurda da yer verebilirsiniz” diyor. Hurma, başta pektin olmak üzere çözünür diyet lifleri bakımından zengin bir meyve. “Çözünür diyet lifleri su çekici özellikleri sayesinde mide içeriğinin akışkanlığını artırarak mide boşalmasını geciktirir, doygunluk hissi sağlar” diyen Cerit sözlerine şöyle devam ediyor: İftar ve sahurda hurma gibi lif içeriği yüksek besinlere yer verir ve lif alımını bol su tüketerek desteklerseniz, iştah kontrolünüzün sağlanmasına ve tokluk sürenizin uzamasına yardımcı olursunuz. Hurmanın bu etkisi; bir polisakkarit olan beta glukan içeriğiyle ilişkilendirilmiş. Buna ek olarak hurmanın bileşiminde yer alan fenolik bileşikler, karotenoitler ve vitaminlerin de gerek antimikrobiyal etkileri gerekse antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynadığı düşünülüyor. Uzun süren açlık sonrasında vücudumuz kan şekerinin hızla normal seviyelere gelmesi ve boşalan depoların yerine konulabilmesi için bizi yüksek karbonhidrat içeren kaynaklara, yani tatlı besinlere yönlendiriyor. “Bu nedenle iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılar, sınırlamakta en çok zorlanılan besinlerdir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit tatlı krizlerine karşı şu öneride bulunuyor: “Ancak kilo artışının önlenmesi ve kan şekeriyle ilgili düzensizliklerin yaşanmaması adına, tatlı ihtiyacını gidermek için meyvelerin doğal şeker içeriğinden faydalanmakta yarar var. Kendine özgü aroması ve yüksek tatlılık oranıyla hurma tatlı ihtiyacının karşılanması için iyi bir tercih olabilir.” Hurma, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan diyet lifleri bakımından oldukça zengin bir meyve. Diyetle lif alımdaki artışın dışkı hacmini artırarak bağırsak geçiş süresini kısalttığı ve bu sayede kabızlığın önlenmesine yardımcı olduğu biliniyor. Ramazan’da besin ve su tüketiminin azalmasıyla sıkça karşılaşılan kabızlık problemini önlemek için hurmanın zengin lif içeriğinden faydalanabilirsiniz. Hurma, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasından sorumlu esansiyel bir mineral olan potasyumun mükemmel bir kaynağı olarak biliniyor. Potasyum sinirsel iletimin sağlanması, nabız ve kan basıncının kontrol edilmesinde görev alıyor. Araştırmalar, potasyum bakımından zengin diyetin kan basıncının düşürülmesine yardımcı olarak kalp-damar sağlığının korunmasına ve inme riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Hurma yaşa bağlı göz hastalıklarının gelişimine karşı koruyucu bileşenler içeriyor. Zeaksantin ve lutein bitkilere sarı-turuncu rengini veren pigmentlerdir. Bu iki bileşik göz dokusunda yer alan karotenoitler olup, antioksidan özelliğe sahip. Bu nedenle zeaksantin ve luteinin yaşlı bireylerde katarakt ve makular dejenerasyon gelişiminin önlenmesinde yararlı olabileceği düşünülüyor. Yapılan çalışmalar hurmanın zeaksantin ve lutein bakımından güçlü bir kaynak olduğunu göstermiş. B1, B2, niacin ve B6 vitaminleri; gıdalarla alınan karbonhidrat, protein ve yağların metabolize edilmesi, yani bu besin öğelerinden enerji elde edilmesinde görev alırlar. Aynı zamanda sinir sistemin sağlıklı işleyişinde önemli yere sahipler. Yeterli miktarda alınmaları, özellikle besin tüketiminin azaldığı bu dönemde enerji seviyesinin düşüşü, halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozuklukları gibi şikayetlerin görülmemesi adına önem taşıyor. Başta B6 vitamini olmak üzere orta düzeyde B1, B2 vitamini ve niacin içeren hurma günlük B vitamini gereksinimlerinin karşılanmasına destek oluyor. Kemik sağlığı dendiğinde akla ilk gelen besin öğesi kalsiyum oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit ancak kalsiyumunun alımı kadar emiliminin de önem taşıdığını vurgulayarak, “Kalsiyum ve fosfor kemik sağlığının korunması için bir arada çalışan ve birlikte alındıklarında emilimleri artan iki mineraldir. Başta fosfor olmak üzere kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri bünyesinde bir arada bulunduran hurmaya günlük beslenmede yer verilmesi, kemik sağlığının korunmasında önemli yere sahip bu besin öğelerinin karşılanmasına katkı sağlıyor” diyor. Hurma meyvesinin besin öğeleri; türüne, taze veya kuru oluşuna, olgunluk derecesine ve yetiştirilme-saklanma koşullarına göre çeşitlilik gösteriyor. Erişilebilirlik ve uzun raf ömrü nedeniyle hurmanın çoğunlukla olgunlaşmış ve kurutulmuş hali tüketiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit, taze hurma protein ve fenolik bileşikler bakımından daha zenginken, olgunlaşıp kurutulduğunda karbonhidrat içeriğinin arttığını ve antioksidan kapasitesinin bir miktar azaldığını belirterek, “Bu nedenle şifa deposu bu besini sadece Ramazan’da değil, hem taze hem kuru haliyle senenin her döneminde tüketmekte fayda var” diyor. Hurma yemeniz için 8 önemli neden Hurma, ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu! Orucun, karbonhidrat içeriği yüksek, küçük hacimde yüksek enerji sağlayan hurmayla açılması, boşalan karbonhidrat depolarının hızla yenilenmesine, gün içinde en çok arzulanan besin olan tatlı isteğinin baskılanmasına ve böylelikle iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olabiliyor. BiP'te paylaş

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Araştırmada incelenen farklı nüfus kırılımları arasında çıkan sonuçlar açısından küçük farklılıklar ortaya çıktı. Koronavirüs’ün ortaya çıkış sebepleri sorusuna verilen cevaplarda, uhrevi açıklamalara kadınların erkeklere göre 5 puan daha fazla itibar ettikleri görülürken, koronavirüsün biyolojik silah olarak üretildiğini düşünmenin 18-34 yaş grubunda olanlarda 55 yaş ve üzeri gruba göre 5,9 puan daha yüksek inanç tespit edildi.

Kadınlar erkeklere göre daha endişeli

Benzer şekilde, endişe düzeylerinde kadınlar erkeklere göre ortalama 10,9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan daha az endişeli oldukları tespit edildi. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri tespit edildi.

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