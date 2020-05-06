Kamuoyunun koronavirüse bakışı: Türkiye’nin üçte ikisi endişeli
Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren “Türkiye Çalışmaları Grubu”nun düzenli olarak gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları kapsamında 3-17 Nisan arasında Türkiye çapında yürüttüğü “Koronavirüs Kamuoyu Algıları” araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre halkın üçte ikisi endişeli.
Türkiye Çalışmaları Grubu ile 10 yıldır gerçekleştirdikleri “Türkiye Eğilimler Araştırması” ve “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması”na bu yıl ortaya çıkan özel durum nedeniyle “Koronavirüs Kamuoyu Algıları Araştırması”nı ekledi.
Türk toplumunun Covid-19 salgınına bakışını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, halkın yüzde 73,3’ü Koronavirüs yüzünden endişeli. Toplumun yüzde 30’u Koronavirüs’e yakalanma olasılığını yüksek bulurken, yüzde 40,1’i hükümetin aldığı önlemleri yeterli buluyor.
Video görüşmelerle gerçekleştirildi
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Soli Özel’in akademik uzmanlığında hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi.
Araştırmanın “Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama” tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı.
Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 41,3’ü Koronavirüs’ün “Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı” yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. “Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna ise toplumun yüzde 32,4’ü “çok endişeliyim”, yüzde 40,9’u da “endişeliyim” yanıtını verirken, “ne endişeliyim ne endişesizim” diyenlerin oranı yüzde 19,1 oldu.
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Yüzde 78,7’si işe gitmiyor
Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47,6) Koronavirüs’e yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3’ü yakalanma olasılığını yüksek ve “çok yüksek” buluyor. Koronavirüs’ten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78,7’si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.
Alınan önlemlere destek yüksek
Araştırmaya katılanların yüzde 39,9’u Koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını başarılı ve “çok başarılı” bulurken, yüzde 30,6’sı da “başarılı bulmadığını” ve “hiç başarılı bulmadığını” beyan etti. Bunun yanı sıra, toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri “yeterli” veya “çok yeterli” bulurken, yüzde 34,5’i yeterli bulmadığını belirtti. Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yüzde 84,6 oranı ile listenin son sırasında yer aldı.
Araştırmada incelenen farklı nüfus kırılımları arasında çıkan sonuçlar açısından küçük farklılıklar ortaya çıktı. Koronavirüs’ün ortaya çıkış sebepleri sorusuna verilen cevaplarda, uhrevi açıklamalara kadınların erkeklere göre 5 puan daha fazla itibar ettikleri görülürken, koronavirüsün biyolojik silah olarak üretildiğini düşünmenin 18-34 yaş grubunda olanlarda 55 yaş ve üzeri gruba göre 5,9 puan daha yüksek inanç tespit edildi.
Kadınlar erkeklere göre daha endişeli
Benzer şekilde, endişe düzeylerinde kadınlar erkeklere göre ortalama 10,9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan daha az endişeli oldukları tespit edildi. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri tespit edildi.