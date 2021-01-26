Koronavirüs Kanadalı milyarderin kurnazlığı olay yarattı Korona aşısı olabilmek için motel çalışanı kılığına girdi
DÜNYA

Kanadalı milyarderin kurnazlığı olay yarattı: Korona aşısı olabilmek için motel çalışanı kılığına girdi

Kanada'da korona aşısı yaptıran motel çalışanı çift, aşılanmalarının ardından hemen havaalanına gidince dikkat çekti. Çiftin, 2 milyar dolarlık bir kumarhaneler zincirinin sahibi olduğu, aşı olabilmek kendilerini motel çalışanı gibi gösterdiği ortaya çıktı. İnfiale neden olan olayın ardından açıklama yapan yetkililer, "Bu bencil davranışları çok rahatsız edici. Herhangi bir kişinin insanları aldatmak için böyle bir yola başvurabileceğini düşünemezdik" dedi. Ayrıca, Kanada makamlarını yanıltmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Great Canadian Gaming'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rod Baker istifa etmek zorunda kaldı.

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Alaska sınırında, Kanada yerlilerinin yaşadığı 93 nüfuslu Beaver Creek kasabasında, geçen hafta bölgede yeni açılan bir motelde işe başladıklarını söyleyerek aşılarını yaptırdığı öne sürülen çift, aşıdan hemen sonra havaalanına gitmek isteyince şüphe uyandırdı.

2 milyar dolarlık kumarhanesi varmış

Olay araştırılınca, değeri 2 milyar dolar olan bir kumarhaneler zinciri sahibinin, kendisi ve eşine korona aşısı yaptırabilmek için 2400 kilometre uzaklıktaki ücra bir kasabaya giderek kendilerini motel çalışanı gibi gösterdiğini ortaya çıkardı.

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Aşılama oranının yüksek olduğu yeri seçmişler

BBC Türkçe'nin haberine göre; Çiftin Beaver Creek'in bağlı olduğu Yukon'da nüfusun az olması nedeniyle aşılama oranının yüksek olduğu ve 55 yaşındaki Rod Baker ve 32 yaşındaki eşi Ekaterina Baker'ın bu nedenle burayı tercih ettikleri belirtiliyor.

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'"Böyle bencillik yapılacağı aklımıza gelmezdi"

Yukon Toplum Hizmetleri Bakanı John Streicker, "Bu bencil davranışları çok rahatsız edici. Herhangi bir kişinin insanları aldatmak için böyle bir yola başvurabileceğini düşünemezdik" dedi. Bölgenin yerli topluluğunun lideri Angela Demit de Facebook sayfasında "Aşı sırasını aşmak için yaşlılarımızı ve risk grubundaki insanlarımızı tehlikeye atan bu kişilerin davranışı çok kaygı verici" diye yazdı. Çifte Vancouver'a dönüşlerinde 14 günlük karantina kurallarını ihlal ettikleri için de para cezası kesildi.

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