Karabük 3 haftadır vaka sayısında birinci sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 30 Ekim ile 5 Kasım için 100 bin kişide görülen koronavirüs haritasında Karabük, vaka yoğunluğunda yine birinci sırada yer aldı. 16-22 Ekim haftasında 552,92, 23-29 Ekim tablosunda ise 534,04 olan rakam Karabük, 30 Ekim-5 Kasım arasında 536,50 oldu.

Üç haftadır vaka oranında birinci sırada yer alan Karabük'te İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve koronavirüsle mücadele için aşılama çalışmalarını hızlandırdı. 2'nci doz aşıda yüzde 74'8 oranını yakalayan kentte hedef, bir an önce mavi kategorideki iller arasında yer almak.

KORONAVİRÜS Doğu Karadeniz'de vaka sayıları arttı tek düşen il Bayburt oldu