Koronavirüs Karabük 3 haftadır vaka sayısında birinci sırada
TÜRKİYE

Karabük 3 haftadır vaka sayısında birinci sırada

Karabük, 30 Ekim ile 5 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık vaka haritasında 536,50 rakamı ile yine ilk sırada yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Karabük 3 haftadır vaka sayısında birinci sırada
Karabük, vaka yoğunluğunda yine birinci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 30 Ekim ile 5 Kasım için 100 bin kişide görülen koronavirüs haritasında Karabük, vaka yoğunluğunda yine birinci sırada yer aldı. 16-22 Ekim haftasında 552,92, 23-29 Ekim tablosunda ise 534,04 olan rakam Karabük, 30 Ekim-5 Kasım arasında 536,50 oldu.

Üç haftadır vaka oranında birinci sırada yer alan Karabük'te İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve koronavirüsle mücadele için aşılama çalışmalarını hızlandırdı. 2'nci doz aşıda yüzde 74'8 oranını yakalayan kentte hedef, bir an önce mavi kategorideki iller arasında yer almak.

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