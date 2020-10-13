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Koronavirüs Karabükte öğrenci ve öğretmenlerde koronavirüs çıktı 11 öğrenci ve öğretmen karantinaya alındı
TÜRKİYE

Karabük’te öğrenci ve öğretmenlerde koronavirüs çıktı: 11 öğrenci ve öğretmen karantinaya alındı

Karabük'te son 1 hafta içinde pozitif vaka sayısında artış yaşanıyor. Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda bir öğrenci ve 2 anasınıfı öğretmeninde koronavirüs tespit edildi. Sınıflarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Karabük’te Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencisinde yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları filyasyon çalışması sonucunda öğrencinin sınıfındaki 11 öğrenci ve bir öğretmeni teste tabi tuttu.

  • Yapılan testleri negatif çıkan 11 öğrenci ve öğretmen tedbir amaçlı evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.

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2 anasınıfı öğretmenin testi pozitif çıktı

Öte yandan kentte eğitim ve öğretimin devam ettiği iki anasınıfı öğretmenin de yapılan testleri pozitif çıktı. Öğrencilerin yapılan testlerinin ise negatif çıkmasının artından her iki anasınıfı öğrencileri de tedbir amaçlı karantinaya alındı.

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