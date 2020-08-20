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Karaman haberleri: Karaman'da Ağılönü köyü karantinaya alındı

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanan köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ağılönü köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 20.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Giriş çıkışlar yasaklandı

"Karantina altına alınan Ağılönü köyüne giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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