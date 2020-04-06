Koronavirüs Karantina altındaki İngiltere Başbakanı Johnsondan mesaj İyiyim
DÜNYA

Karantina altındaki İngiltere Başbakanı Johnson'dan mesaj: İyiyim

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson, sosyal medya hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

Koronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, “Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde bin 151 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde bin 151 kişi hayatını kaybetti

Almanya'ya dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başladı
KORONAVİRÜS
Almanya'ya dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başladı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın hastanede kalacağı duyuruldu: Solunum cihazına bağlandığı haberi asılsız
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson'ın hastanede kalacağı duyuruldu: Solunum cihazına bağlandığı haberi asılsız
Abone Ol Google News
Bu ne pişkinlik!

Bu ne pişkinlik!

​Hem yasağı çiğnedi hem de tehditler savurdu.
İkinci dalga korkusu!

İkinci dalga korkusu!

​Çin'de kısıtlamalar hafifledi, turistler akın etti.
Artık maskesiz girilemeyecek!

Artık maskesiz girilemeyecek!

Bakanlık, ​81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Türkiye'ye<br>moral oldular

Türkiye'ye
moral oldular

80 ve 89 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi.
Öncelik toplum sağlığı

Öncelik toplum sağlığı

TGSP, koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri<br>çöpe döküyorlar

Sütleri
çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Duygusal mesafeyi <br>ihmal etmeyin

Duygusal mesafeyi
ihmal etmeyin

​Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Pep'i yıkan haber

Pep'i yıkan haber

Annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Burhan amca <br>hastaneye kaldırıldı

Burhan amca
hastaneye kaldırıldı

​Nezaketiyle Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Koronayı<br>yenip döndüler

Koronayı
yenip döndüler

​Sağlık çalışanlarını arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Türk bilim insanlarından büyük başarı.
70 bini aştı

70 bini aştı

Dünya genelinde bilanço giderek ağırlaşıyor.
200 bin kişinin<br>borcuna erteleme

200 bin kişinin
borcuna erteleme

​VakıfBank Genel Müdürü açıkladı...
Cesetler sokaklarda bekliyor

Cesetler sokaklarda bekliyor

​Halka karton kutular gönderildi...
Günlük<br> 8 milyon adet!

Günlük
8 milyon adet!

​Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.