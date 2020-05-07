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Koronavirüs Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor
TÜRKİYE

Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy drone ile de takip ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Köy drone ile havadan görüntüleniyor.
Köy drone ile havadan görüntüleniyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy 2 Mayıs Cumartesi günü karantina altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra köyde güvenlik önlemleri üst sınırda tutulurken Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Karapınar Belediyesi’ne ait drone ile köyü havadan da denetleyerek vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.

Köy drone ile havadan görüntüleniyor.

Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şu açıklamaya yer verildi:

  • “Kurugöl köyümüz Karapınar Belediyesi tarafından karantina gözlem sürecinde kullanılmak üzere temin edilen drone ile bugünden itibaren havadan da kontrol edilerek vatandaşlarımızın karantina kurallarına olan uyumu daha yakından takip edilecektir. Desteklerinden ötürü Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’e teşekkür ederiz.”
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