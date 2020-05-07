Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor

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Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği projeler ile yaşamlara dokunmaya devam ediyor. Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi üzerinde bulunan 16 bin metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Lavanta Bahçesi oluşturulduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Alana ilk olarak toprak tesviyesi yapılarak, yabani ot çıkmasını engelleyen jüt serildi ve 10.000 adet Lavanta toprakla buluşturuldu. Lavantaların sulanması için otomatik damlama sulama sistemini hayata geçireceğiz” dedi.