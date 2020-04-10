Karantina görevindeki askerler üşümesin diye çadır kuruldu

​İhtiyaç sahipleri gelip alıyor Sosyal medyada diğer cami görevlilerine örnek olur amacıyla video paylaştıktan sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çakır, Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar alıyorlar. diye konuştu.