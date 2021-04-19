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Koronavirüs Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı
TÜRKİYE

Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı

Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bir sürücü, denetim yapan polislere yakalandı. Sürücüye 3 bin 400 lira ceza uygulanırken, adli işlem de başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı
Polisler yaptığı denetimlerde 7 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Konya Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saat süren hafta sonu sokağa kısıtlamasında kent merkezinde uygulama ve denetim gerçekleştirdi. İlçe merkezinde farklı noktalarda yapılan yol kontrolü ve seyir halinde gerçekleştirilen kısıtlama uygulamalarında ekiplerce Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 3 bin 535 liralık ceza uygulandı. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 7 kişi hakkında da idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

TEST SONUCU POZİTİF

Denetimlerde, Antalya Caddesi üzerinde durdurulan bir araç sürücüsünün yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Evde karantinada olması gereken araç sürücüsüne, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 400 liralık ceza uygulanmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, sürücü hakkında adli yönden de işlem başlatılacağı öğrenildi.

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