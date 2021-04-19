Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı

Konya Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saat süren hafta sonu sokağa kısıtlamasında kent merkezinde uygulama ve denetim gerçekleştirdi. İlçe merkezinde farklı noktalarda yapılan yol kontrolü ve seyir halinde gerçekleştirilen kısıtlama uygulamalarında ekiplerce Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 3 bin 535 liralık ceza uygulandı. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 7 kişi hakkında da idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

TEST SONUCU POZİTİF

Denetimlerde, Antalya Caddesi üzerinde durdurulan bir araç sürücüsünün yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Evde karantinada olması gereken araç sürücüsüne, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 400 liralık ceza uygulanmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, sürücü hakkında adli yönden de işlem başlatılacağı öğrenildi.

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