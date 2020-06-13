Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı

Karantina bölgesindeki apartmanda yaşayan
Antalya’nın Serik ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
- Korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi.
Büyük sevinç yaşadılar
Antalya ve ilçelerinden çok sayıda polisin de görev aldığı karantina bölgesinde vefa sosyal destek grupları ile belediye ekipleri vatandaşların isteklerin yerine getirdi. Vatandaşlar, 21 günlük karantina sürecinin, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.
- Apartman sakinlerinden Emrah Yıldırım, yaklaşık 4 senedir mahallede oturduğunu belirterek, "Karantina ilk başlarda çok sıkıcı geldi. Ondan sonra eve alışmaya başladık. Gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Devletimiz zaten bunu bir nevi bizim için yapıyor" şeklinde konuştu.