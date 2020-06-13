Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı

Karantina bölgesindeki apartmanda yaşayan

Antalya’nın Serik ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

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Korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi.

FOTOĞRAF 5 Kuveyt'ten İstanbul'a hava yoluyla geldikten sonra 14 günlük karantinaya girmeden kara yolu ile Erzurum'un Horasan ilçesine geçen 2 işçiye Kovid-19 testi yapıldı. İşçilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda bu kişilerin bulunduğu Kırklar Mahallesi tedbiren karantinaya alındı. 14 gün süreyle karantina altında kalacak mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı. Ayrıca kentteki bazı binaların da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındığı öğrenildi. Horasan ilçesinin Kırkgöze Mahallesi de bir süre önce karantinaya alınmıştı. Yurt dışından gelip karantinaya girmediler: İki kişi yüzünden bir mahalle karantinaya alındı Erzurum'un Horasan ilçesindeki bir mahalle, yurt dışından gelip karantina altına girmeyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 işçi sebebiyle 14 günlük karantinaya alındı. BiP'te paylaş

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Büyük sevinç yaşadılar

Antalya ve ilçelerinden çok sayıda polisin de görev aldığı karantina bölgesinde vefa sosyal destek grupları ile belediye ekipleri vatandaşların isteklerin yerine getirdi. Vatandaşlar, 21 günlük karantina sürecinin, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

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