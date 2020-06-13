Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı
TÜRKİYE

Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı

Antalya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Polis memurları, mahalledeki karantinayı kurdele keserek bitirdi.

Haber Merkezi İHA
2 bin nüfuslu mahallede 21 günlük karantina sona erdi.
2 bin nüfuslu mahallede 21 günlük karantina sona erdi.

Karantina bölgesindeki apartmanda yaşayan
Antalya’nın Serik ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Van Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Van Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı: Bir mahalle ve 4 binada ise karantina sona erdi
KORONAVİRÜS
Şanlıurfa'da 6 bina karantinaya alındı: Bir mahalle ve 4 binada ise karantina sona erdi
  • Korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi.

Yurt dışından gelip karantinaya girmediler: İki kişi yüzünden bir mahalle karantinaya alındı
FOTOĞRAF 5
Title
Kuveyt'ten İstanbul'a hava yoluyla geldikten sonra 14 günlük karantinaya girmeden kara yolu ile Erzurum'un Horasan ilçesine geçen 2 işçiye Kovid-19 testi yapıldı.
Title
İşçilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda bu kişilerin bulunduğu Kırklar Mahallesi tedbiren karantinaya alındı.
Title
14 gün süreyle karantina altında kalacak mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
Title
Ayrıca kentteki bazı binaların da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Title
Horasan ilçesinin Kırkgöze Mahallesi de bir süre önce karantinaya alınmıştı.
Yurt dışından gelip karantinaya girmediler: İki kişi yüzünden bir mahalle karantinaya alındı
Erzurum'un Horasan ilçesindeki bir mahalle, yurt dışından gelip karantina altına girmeyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 işçi sebebiyle 14 günlük karantinaya alındı.


Büyük sevinç yaşadılar

Antalya ve ilçelerinden çok sayıda polisin de görev aldığı karantina bölgesinde vefa sosyal destek grupları ile belediye ekipleri vatandaşların isteklerin yerine getirdi. Vatandaşlar, 21 günlük karantina sürecinin, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Tedbirlere uymayıp taziye çadırı kurmuşlardı: Ortanca mahallesi artık özgür
KORONAVİRÜS
Tedbirlere uymayıp taziye çadırı kurmuşlardı: Ortanca mahallesi artık özgür


  • Apartman sakinlerinden Emrah Yıldırım, yaklaşık 4 senedir mahallede oturduğunu belirterek, "Karantina ilk başlarda çok sıkıcı geldi. Ondan sonra eve alışmaya başladık. Gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Devletimiz zaten bunu bir nevi bizim için yapıyor" şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
İmamoğlu övdü, Ağbabayı yalanladı!

İmamoğlu övdü, Ağbaba'yı yalanladı!

Bayraktar'la ilgili iddialarını net bir dille yalanlamış oldu.
İşten çıkarma yasağı uzatılıyor

İşten çıkarma yasağı uzatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı.
7 terörist yakalandı

​Güvenlik güçleri, PKK'ya ağır darbe vurdu.

​Görüntüler cep telefonundan çıktı.

​Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundular.

​Sahtekarlar zeytinyağlarına da dadandı.

Antikor taramasının tüm aşaması ilk kez görüntülendi.

​Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafını paylaştı.

Okmeydanı'da iş yerinde patlama meydana geldi.

MEB açıkladı, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiriyor.

​Bilim Kurulu üyesi İran örneğini verdi.

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu iddiası.

TSK tatbikatı bölgede yankı uyandırdı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı
Sürpriz teklif

Sürpriz teklif

​Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya hamlesi.

Tarihi mezarlar kaçak kazı yapanların hedefi oldu.

​Muhtarda koronavirüs çıktı köy girişe kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.